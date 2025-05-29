Manisa Tarzanı’nın izinde tohumlar doğayla buluşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Manisa Tarzanı Çevre Günleri kapsamında, doğa sevgisini yaygınlaştırmayı amaçlayan bir etkinlik gerçekleştirildi. “Doğaya Tohum Bırak: Peçeteye Sarılı Umutlar” adlı etkinlikte, vatandaşlar ve çocuklar tohumları peçetelere sararak yeşil bir gelecek için umut ekti.

Fatih Parkı’nda ve Şehzadeler Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde, doğaseverler bir araya gelerek yaban hayatına uygun tohumları peçetelere sardı. Hazırlanan tohumlar, daha sonra dağcılık kulüplerine ve doğa sporlarıyla ilgilenen gruplara teslim edilecek. Doğa yürüyüşleri sırasında bu tohumların uygun alanlara bırakılması ve doğanın yeniden yeşillenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

“Evde bile yapılabilecek bir çalışma”

Doğa gönüllüsü ve emekli Orman Mühendisi Abdül Kadir Hasburkcu, çocuklara uygulamalı olarak neler yapacaklarını anlatarak, “Manisa ile tanışmam 1980’li yıllara dayanıyor. Burada orman mühendisi olarak görev yaptım. Emekliliğimin ardından da toprak, fidan ve tohumla ilgilenmeye devam ettim. Orman Genel Müdürlüğü bize ihtiyaç fazlası tohum gönderiyor, ayrıca yayla bitkileri için Denizli, Eskişehir, Konya ve Afyon’dan destek alıyoruz. Genellikle yaban hayatına uyumlu türleri tercih ediyoruz. Bu çalışma, evde otururken bile yapılabilir; televizyon karşısında yüzlerce tohum peçeteye sarılabilir. Bu yıl binlerce tohumu doğayla buluşturacağız” dedi.



Etkinliğe katılan emekli öğretmen Ayfer Yurt ise “2020’de emekli olduktan sonra Anemon Dağcılık Spor Kulübü’ne katıldım. Abdül Kadir Bey’i bu sayede tanıdım. Kulübümüzün gönüllü üyelerinden biri ve adeta Manisa’nın yeni ağaç dedesi. Binlerce tohumun onun sayesinde toprakla buluştuğuna şahit olduk. Manisa Tarzanı’nın izinden gidiyor” diye konuştu.



Anemon Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Ömer Bülbül de belediyelerin bu tarz etkinliklere desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Spil Dağı’nda yeni bir yürüyüş rotası oluşturduk ve bunun için destek istedik. Sağ olsun belediyelerimiz hem malzeme hem de ekip anlamında bize yardımcı oldu. Doğaya meyve ağaçları ve yaban bitkileri kazandırmak istiyoruz. İnsanlar yürüyüş yaparken bir meyve koparıp yiyebilsin istiyoruz. Bu küçük adımların büyük etkileri olabilir” diye konuştu.



Üç belediyenin ortak katkısıyla doğaya umut tohumları serpilirken, Manisa Tarzanı’nın mirası yeni nesillere çevre bilinciyle aktarılıyor.

