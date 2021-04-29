Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bayram ikramiyesini açıkladı!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarının hesabına yatacak ikramiye miktarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesi belediye çalışanlarının hesabına yatacak ikramiye miktarını duyurdu.
Mansur Yavaş'ın twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sevgili mesai arkadaşlarım,
Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık.
3476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1.326,77 TL'den toplam 4.611.852,52 TL bayram ikramiyesi yatıracağız.
Emekleriniz için hepinize teşekkür ederim."
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