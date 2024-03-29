Mansur Yavaş baba ocağı Beypazarı'ndaydı: ''En büyük proje insandır''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, ilçe ilçe gezerek Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

Ankara’nın ilçelerini karış karış gezen Mansur Yavaş, baba ocağı Beypazarı’nda hemşehrileriyle buluştu. Hanlarönü Meydanı’ndaki mitinge CHP Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap’ın da katıldı.

Meydanı hınca hınç dolduran hemşehrileri Yavaş’ı büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı.

“BELEDİYE BAŞKANI 6 MİLYONUN TÜM İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENMELİ”

“Belediye başkanı bir kentin annesidir, babasıdır, ağabeyidir, kardeşidir” sözleriyle konuşmasına başlayan Yavaş, “Bir ailede anne, baba, kendi ailesindeki bütün bireylerin nasıl sağlığıyla, geçimiyle, eğitimiyle ilgileniyorsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da 6 milyonun hiçbirisini ayırmadan tamamının bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumundadır” dedi.

“SİZ DEĞİL MİSİNİZ 25 YILDIR KAPI KAPI PAKET DAĞITAN?”

Anket sonuçlarının rakiplerini şaşırttığını söyleyen Yavaş, Başkent Kart aracılığıyla 3 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirterek rakibinin Başkent Kart vaadi ile ilgili şu yorumu yaptı:

“Bir baktım bir gün miting de yapamıyor ama gittiği bir toplantıda hem de benim karta benzer bir şey gösteriyor. “Ben Başkent Kart yapacağım, içine para yükleyeceğim’ diyor. Siz değil misiniz 25 yıldır kapı kapı paket dağıtan, vatandaşın gözünün içine sokan, bunları fotoğraflayan, yayınlayan siz değil misiniz? Eskiyi inkar mı ediyorsunuz? Ayrıca siz beş yıldır 4’üncü dönem belediye başkanısınız. Bu beş yıl içerisinde Başkent Kart'a benzer hangi kartı çıkardınız?”

Keçiören’de ihtiyaç sahibi 50 bin aileye destekte bulunduğuna işaret eden Yavaş, rakibine “Siz Keçiören'de 50 bin ailenin destek ihtiyacı olduğundan habersiz ne işlerle uğraştınız?” diye sordu.

“İFTİRALARINIZ MANSUR YAVAŞ’A VE EKİBİNE BULAŞMAZ”

İlçe belediye başkan adaylarına yapılan karalama kampanyalarından bahseden Yavaş, kendisine yönelik atılan iftiraları hatırlatarak, “Ancak insanları karalamakla meşhursunuz siz. Ancak iftira atmakla meşhursunuz. Ama bu iftiraların hiçbiri ne Mansur Yavaş'a, ne de yanındaki ekibe asla bulaşmaz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK PROJE İNSANDIR”

“Halk uyandı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Yolsuzluk bitti, israf bitti. Mansur Yavaş Belediyeciliği şu anda tüm Türkiye'ye emsal olarak gösteriliyor” diyen Yavaş, bina yapmayı eserden saymadığını vurgulayarak, “Bunlar kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarını, eğitimlerini, sağlıklarını düşünmekten çok proje adı altında hep çöp projelere para yatırdılar. Artık Türkiye proje çöplüğüne döndü. En büyük proje insandır” dedi.

“ANKARA HALKI ŞEFFAF, HESAP VEREBİLİR BELEDİYECİLİĞİ SEVDİ”

Ankara halkının şeffaf ve hesap verebilir belediyeciliği sevdiğini ifade eden Yavaş, “Bu nedenle son iki gündür yayınlanan anketlerde kiminde 30, kiminde 25, en azında 20 küsur puan aramızda fark var. Ankara halkı belli ki bir beş yıl daha benimle devam edecek. Alacağımız oyun fazlalığı, sırtımıza daha fazla yük bindirecek. Elbette bunun altından kalkacağız. Aynı şekilde canlı yayınlanan açık ihalelerle, hesap vermek suretiyle Ankara ve Beypazarı halkının beş kuruşunu çöpe götürmeden, israf etmeden ikinci dönemimizi de tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yavaş, şeffaflık ve hesap verebilir belediyeciliğin yayılmasının Türkiye’ye bırakabileceği en büyük eser olacağını vurguladı.

“ÇAMLIDERE'DEN AYAŞ, BEYPAZARI VE GÜDÜL’E DE SUYU GETİRECEĞİZ”

Hizmet ederken hiç kimseyi ayırmadıklarının altını çizen Yavaş, Çamlıdere'den Elmadağ ve Polatlı’ya su götürdüklerini belirterek Beypazarına’da “Şu anda projesi bitti inşallah bu yaz Çamlıdere'den Ayaş, Beypazarı ve Güdül’e de sunu getireceğiz, onun ihalesini yapacağız” müjdesini verdi.

“HERKES HER ŞEYİ BİLSİN GİZLİMİZ YOK, SAKLIMIZ YOK”

Rakibinin hiçbir yerde kendi başına gidip miting yapamadığını söyleyen Yavaş, kendisinin vatandaşa olan saygısından bazı ilçelere 3’üncü kez gittiğini belirterek gündemde olan mal varlığı tartışmalarına da değinerek şunları söyledi:

“2019 yılında aday olduğumuz zaman mal beyanını açıkladım. Rakibim diyor ki ‘Ankara'ya geldiğinde burada bir evi yoktu’. Gerçekten yoktu. Kayınvalidemin evinde kalıyordum. Bu iyi mi kötü mü? Bir belediye başkanı için, demek ki temiz yönetmişiz değil mi? Evet. Ben Beypazarı'ndayken bir tek soruşturma geçirmedim bu konularla ilgili. Bunu sanki suçmuş gibi anlatıyor. Değerli hemşehrilerim, mal beyanında bulun, dedik. Zor bulundu. Tamamını bulunmadı. Yolsuzluk ve israfın kalkması, kamu yöneticilerinin bütün mallarını, mülklerinin açık olarak yayınlanmasıyla mümkündür. Yoksa şaibe altında kalır. Herkes her şeyi bilsin gizlimiz yok, saklımız yok. Buradan şu soruyu tekrar soruyorum. Sayın Altınok’un babadan kalma olduğunu söylediği epey bir malı var Allah daha ziyade etsin. Bu kadar malı varken iki çocuğunu KPSS sınavına girmeden istisnai kadroyla memur yapmasını doğru buluyor musunuz? Geçen seçim söz vermişlerdi mülakat kalkacak diye. Hâlâ mülakat kalkmadı. Kendi yakınları, akrabalarını bu şekilde mülakatsız işe başlatıyor. Bu vatan evlatları, ihtiyacı olan gençler de iş arıyor. Bunlara en büyük cevabı sandıkta vereceksiniz başka türlü olmaz. Onlar beton kulelerle eser adı altında çöp projelere para ayırmakla meşguller. Biz de diyoruz ki bizim bütün projelerimizi insan üzerine önce insan, önce insan, önce insanlık.”

“SİZ HENÜZ BEYPAZARLILARI TANIMAMIŞSINIZ”

Yavaş, 31 Mart akşamı sonucunu almak istediği ilk yerlerden birisinin Beypazarı olduğunu söyledi. Miting alanına girerken polis kontrol noktasında vatandaşlara yönelik alınan sıkı önlemlere ilişkin de konuşan Yavaş, “Siz henüz Beypazarlıları tanımamışsınız. Kimse siyaset yüzünden birbirini kırmaz. Hepsi akrabadır, arkadaştır. 31 Mart akşamı biter, herkes birbiriyle kucaklaşır. Gene aynı şekilde samimiyetine devam eder. Akşam seçim bitmiştir. Seçilen belediye başkanı artık herkesin belediye başkanıdır. Hiç kimseyi ayırmaz. Onun için Beypazarı’nda bu kadar olağanüstü tedbire gerek yoktu. Umarım bir daha olmaz. Umarım özellikle yapılmamıştır” dedi.