Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

Göreve geldikten sonra kendi makam aracı dahil diğer tüm makam araçlarından çakar lambalarını kaldırtarak vatandaşlarla ayrımcılık yaratan uygulamalara son veren Başkan Yavaş, bir yandan da israfla mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde kiralık araç sayısını bin 953’ten bin 251’e düşüren Başkan Yavaş, bu sayede yıllık ortalama 30 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını kamuoyuna açıkladı.

Şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda bir sözünü daha yerine getiren Başkan Yavaş şimdi de Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile bağlı iştiraklerde kullanılan tüm makam ve hizmet araçlarının listesini internet sitesinde yayınladı.

ARAÇLARIN TAM LİSTESİ BÜYÜKŞEHİR WEB SAYFASINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine konulan makam ve hizmet araçlarının tam listesi, plakalarıyla birim birim nerelerde kullanıldığı bilgisiyle birlikte yer aldı.

Başkentlilerin araçların hangi amaçla ve kimler tarafından kullanıldığını görebilmesini sağlayacak uygulama sayesinde hem usulsüz kullanımların tespiti kolaylaşacak hem de uyarı mekanizması devreye girecek.

Vatandaşlar, “http://www.ankara.bel.tr/ duyurular/ankara-buyuksehir- belediyesi-arac-plaka-listesi” linki üzerinden araçları plaka plaka takip edebilecek.

BELEDİYE ARAÇLARINA HİZMET ARACI GÖRSELİ

Başkan Yavaş'ın talimatıyla tüm hizmet araçlarının üzerine trafikteki diğer özel araçlardan ayırt edilebilmesi için 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren “Hizmet Aracı” ibaresi konulacak.

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde kullanılan tüm araçlara yapıştırılacak görselle, araçların mesai saatleri dışında ya da özel amaçlı olarak kullanılmasının da önüne geçilecek.