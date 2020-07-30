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  4. 30 Temmuz 2020 11:34

Mansur Yavaş duyurdu: Taksilere ücretsiz şeffaf kabin geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş corona ile mücadele kapsamında taksilere ücretsiz şeffaf kabin takılacağını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş duyurdu: Taksilere ücretsiz şeffaf kabin geliyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi corona ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması için taksilere şeffaf kabin hazırladı.

Konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yapan Başkan Mansur Yavaş şunları kaydetti:

* Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz.

* Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek.

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