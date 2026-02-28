Mansur Yavaş Mamaklılarla iftar sofrasında buluştu

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Yavaş, “Sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor.

Yavaş bu sefer de Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun gösterdiği iftar programında konuşan Yavaş, “Gerçekten olağanüstü bir kalabalık var. Demek ki bu kalabalıklar bize yetmiyor. Sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

“HERKESİN RAMAZAN’I HUŞU İÇERİSİNDE GEÇİRMESİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ”

2019 yılında bu yana dayanışma kampanyalarını sürdürdüklerini belirten Yavaş, “İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayarak yedi yıldır inşallah hep birlikte kimseyi aç bırakmadan kampanyalarımızı yapıyoruz. Zaten belediyecilik aynı zamanda; birisinin ihtiyacı olduğu zaman, bir şeye ihtiyacı olduğu zaman ‘Benim yanımda kim var’ dediği zaman hemen karşısına çıkmaktır. Herkesin Ramazan'ı huşu içerisinde geçirmesini, ibadetini yapması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün bu arada çok güzel bir kalabalık toplanmış. Sizler davetimize icabet edip gelmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oldum” diye konuştu.

