Mansur Yavaş ve Ankaralılar bahara birlikte ''merhaba'' dedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Bahara Merhaba'' etkinliğinde Başkentlilerle buluştu. Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Uğurlu’nun konser verdiği programda birlik ve beraberlik mesajı veren Yavaş, ''Kalplerimiz böyle aynı anda attığı zaman Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. İnşallah ilelebet sürecek bu kardeşliğimiz, çok daha güzel günlere uyanacağız'' dedi.

Başkentliler, baharı Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle karşıladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Bahara Merhaba etkinliğinde; Türk Halk Müziği’nin değerli sanatçıları Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan, Mustafa Özarslan ve Hüseyin Uğurlu en sevilen türküleri seslendirdi.

Baharın türkülerle karşılandığı etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra, CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli, Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin ile Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

“VATAN SEVGİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZ İLELEBET SÜRECEK”

Atatürk Spor Salonu’nu dolduran Ankaralıların alkış ve tezahüratlarla karşıladığı Başkan Yavaş, “Bahara merhaba diyoruz, güzel günlere merhaba diyoruz” dedi.

Hacı Bektaş-i Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözlerine atıfta bulunan Yavaş, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Bizler bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman diri oluyoruz. Hep birlikte tek bir millet, Türk milleti oluyoruz. Böyle kalplerimiz aynı anda attığı zaman gerçekten Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bütün ayrımcılığa rağmen, bütün kışkırtmalara rağmen bugüne kadar başarılı olamadılarsa bunun nedeni içimizdeki vatan sevgisi ve birbirimize olan kardeşliğimizdir. İnşallah ilelebet sürecek bu kardeşliğimiz, inşallah çok daha güzel günlere uyanacağız.”

BAŞKENTLİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Bahara Merhaba programına katılan binlerce Başkentli, bu tür etkinlikler düzenlediği için Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Hasan Kandemir: “Çok mutlu ve sevinçliyiz sanatçılarımızı da çok seviyoruz, Başkan’ımıza da teşekkür ediyoruz.”

-Turhan Güler: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserlere elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kültürel etkinliklerden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Makbule Tarancı: “Konserlere her akşam geliyorum çok güzel konserler, Mansur Bey’e de çok teşekkür ediyorum onu çok seviyoruz.”

-Mevlüt Kaçen: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a düzenlediği konser için çok teşekkür ediyoruz, hemşehrimizin her zaman arkasındayız.”