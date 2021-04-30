Mansur Yavaş yardım verilerini paylaştı: El birliği ile atlatacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından vatandaşlara yapılan yardımlarla ilgili verileri paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kent halkına yapılan yardımlarla ilgili son verileri paylaştı.

Yavaş paylaştığı verilerle birlikte "El birliğiyle bu zor günleri atlatacağız." mesajını verdi. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"100 milyon TL'lik destek paketi ödemelerimiz devam ediyor.

3835 hemşehrimize toplam 1.534.000 TL nakdi destekte bulunduk. 100.

851 aileye ise her biri 470 TL tutarında toplam 47 milyon 400 bin TL'lik gıda kolisi desteğimiz sürüyor.

El birliğiyle bu zor günleri atlatacağız."