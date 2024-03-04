Mansur Yavaş'a toptancı halinde coşkulu karşılama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, güne Yenimahalle Toptancı Hali’nde başladı. Yenilenen Toptancı Hali ile Balık Hali’ni ziyaret eden Yavaş, esnafın alkış ve sloganlarıyla karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Başkent esnafını ziyaretlerini sürdürüyor. Yeni haftaya Yenimahalle’deki Toptancı Hali’nde başlayan Yavaş, esnafı tek tek ziyaret ederek ‘Hayırlı işler’ diledi. Yavaş, daha sonra aynı yerde bulunan Balık Hali’ne geçti. ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILANDI Toptancı ve Balık Hali esnafları Yavaş’ı alkış ve sloganlarla karşıladı. Yavaş’a CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ile Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu eşlik etti. Meyve-sebze tezgâhlarını gezen Yavaş, esnafı dinleyip sorun ve taleplerini de tek tek not aldı.