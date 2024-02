Mansur Yavaş'tan ortak akıl vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen Çorum Hitit Dernekler Federasyonu İstişare Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında ortak akıl vurgusu yapan Yavaş, “Seçimden önce söylemiştim; idare eden değil ödeyen karar verir. Çünkü paranın sahibi sizsiniz. Sizden aldığımız paraları harcıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin tarafından düzenlenen toplantıda Çorum Hitit Dernekler Federasyonu ve Bağlı Derneklerin yöneticileri ile bir araya geldi.

Yavaş toplantıda; ortak akıl vurgusu yaparak Ankara Büyükşehir Belediyesinin işleyişi ile ilgili bilgiler verdi.

“ANKAPARK’I ÜCRETSİZ OLARAK HERKESİN KULLANIMINA AÇACAĞIZ”

Seçimden önce verdiği ortak akıl sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, “En önemli sözümüz ortak akılla yönetmekti. Bir kişinin verdiği kararlarla ülkenin ve Ankara’nın ne hâle geldiğini görüyoruz. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Her şeyi bilen insanlar her gün televizyonda gördüğümüz her konuda konuşanlar. Her konuda fikir sahibiler ama onların konuştuklarının hiç kimseye bir faydası yok. Ama bir yönetici olarak her şeyi ben biliyorum diyerek sürekli talimat verirseniz işte onun kaçınılmaz tahribatları oluyor. Bunun en güzel örneği Ankara’dır” dedi.

Kenti yönetirken, kentte yaşayanların fikirlerinin sorulmasının önemli olduğunu belirten Yavaş, “Anket doğrultusunda, vatandaşların talebi üzerine Ankapark’ın kullanımını yeşil alan olarak herkese açacağız. Sadece orada bulunan küçük oyuncakları kiraya verip geri kalan kısımda herkesin bisiklete bindiği, gençlerin havuzun başında ders çalıştığı, müzik dinlediği, ailecek hep beraber gezebildiğiniz bir ortam oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“BİR KİŞİ KARAR VERMESEYDİ ESKİ HAYVANAT BAHÇESİ DURUYOR OLACAKTI”

Dünyanın en ileri teknolojileri ile oluşturulmuş Türkiye’nin en büyük Dijital Hayvanat Bahçesi’ni açtıklarını dile getiren Mansur Yavaş, “Ulu Önder Atatürk’ten miras kalan Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan 940 bin metrekarelik bir alanın içine Dijital Hayvanat Bahçesi açıyoruz. Dijital Hayvanat Bahçesi sayesinde çocuklar vahşi hayvanları 4 boyutlu olarak görebiliyorlar sunuyor. Onun yanındaki alan da Atatürk Çocukları Parkı ve Evcil Hayvanlar Parkı orası da yaz aylarında bitmiş olacak. Çok büyük ağaçlar diktik. Eğer çocuklarınızı Dijital Hayvanat Bahçesi'ne götürme fırsatı bulursanız o alanı da şöyle bir gezin. Dolayısıyla çok büyük yeşil alanlar kazandıracağız. Eğer bir kişi karar vermeseydi, eski hayvanat bahçesi de duruyor olacaktı” diye konuştu.

“İDARE EDEN DEĞİL ÖDEYEN HALK KARAR VERİR”

Ankara Kent Konseyi’nin 1800’ün üzerinde paydaşı olduğunu ve her hafta toplantıların gerçekleştiğini dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:

“Çeşitli meclisler kendi konularıyla ilgili her görüşten insan buraya geliyor, bir rapor hazırlıyor. Bazen bir karar istiyorlar. Bunları da belediye meclisine gönderiyoruz ve orada da oy birliği ile geçiyoruz. Kentin ortak aklı böyle işliyor. İlk defa şuna başladık; gelir gelmez 550 kuruluşa yazı yazdık. Dedik ki ‘Biz önümüzdeki yılın bütçesini hazırlıyoruz.’ Ne yönde ihtiyaç olduğunu söylerseniz ona göre harcayacağız. Seçimden önce söylemiştim, idare eden değil ödeyen karar verir. Çünkü paranın sahibi sizsiniz. Sizden aldığımız paraları harcıyoruz.”

“İLK DEFA TÜRKİYE’DE HEM BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARIMIZI HEM BÜTÜN İHALELERİMİZİ CANLI YAYINLADIK”

Konuşmasında vatandaşın aklında yapılan işlerle ilgili herhangi bir soru işareti oluşturmamak adına şeffaflık ilkesine uygun davrandıklarını da belirten Yavaş, “İlk defa Türkiye’de hem belediye meclisi toplantılarımızı hem de bütün ihalelerimizi canlı yayınladık. Sonunda bazı belediyeler de yayınlamaya başladı. Şuna inanıyorum; Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gençler de yarın kendi kentlerine gidince siz neden canlı yayınlamıyorsunuz, sizin çekindiğiniz bir şey mi var diye soracaklar. Ancak bu şekilde kul hakkının önüne geçilebilir” dedi.

Şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda yapılanları Yavaş, şöyle anlattı:

“Bütün sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Bütün harcamalarımızı da belediyenin web sayfasından herkes görüyor. Sayıştay elemanları belediyede bütün harcamalarımızı, belediye meclis üyelerimizin de hepimizin harcamalarını düzenli olarak takip ediyorlar. Allah'a çok şükür, gururla söylüyorum ki daha bir elemanım savcılığa gitmedi. Çünkü firmalar zaman zaman birbirlerini ihbar ediyorlar. Ben önce belediyeye inceletiyorum hata varsa zaten kendim gönderiyorum. Ama bizim yaptığımız şikayetler hala bekletilirken birilerini attığı tweet üzerine sürekli müfettiş geliyor, inceliyor. Ve son derece memnun oluyoruz çünkü o müfettiş kararlarını suratlarına çarpma imkânımız oluyor.”

Hesap verilebilirliğin önemini vurgulayan Yavaş, “5 yıldır yaptığımız her şeyin yer aldığı bir web sitesi ve uygulama yaptık. ‘mansuryavasneyapti.com’ adresinden yapılan tüm faaliyetleri görebilirsiniz. Ayrıca MY ANKARA uygulamasını indirerek yapılan hizmetlere ulaşabilirsiniz” dedi.

“SEÇİM RİSKE GİRER DİYE DÜŞÜNMEDİM”

Yapılan işleri soranların gözlerinin sadece betonları gördüğünü dile getiren Yavaş, Mamak Metro Projesi ile ilgili de “Biz zaten metro ihalesini yaptık ama aşağı yukarı en fazla 400 milyon euro teklif beklerken 578 milyon euro civarında teklif geldi. Önceden birbirlerini yiyen firmalardan 3 tanesi her ne hikmetse teklif bile vermedi. ‘İhale ne olursa olsun yapalım. Mamaklılar yapamadın der ve seçim riske girer’ diye düşünmedim. Yöneticilik budur. Seçim kazandıracağını da bilsem kaybettireceğini de bilsem ben o imzayı atmam. Bir ay geç olsun, iki ay geç olsun biz bunu Mamaklılarla mutlaka paylaşırız. Şimdi yurt dışı kredisi ile inşallah mart ayı içerisinde Mamak metrosu yapımı başlayacak. Hiçbir şeyde geri adım atılmadı. İnşallah önümüzdeki dönem de bitirmek bana nasip olacak” açıklamasında bulundu.

“EMEKLİLERİ HATIRLADILAR”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Yavaş, şu anki ekonomik ortamda sosyal yardımların çok önemli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Seçilmeden önceki konuşmamda artık ışıklarda mendil satan kimseyi göremeyeceksiniz görürseniz de yardım etmeyin çünkü ihtiyacı olan herkes sosyal yardımlardan yararlanabilecek demiştim. O nedenle sosyal yardımlara çok önem veriyoruz. 200 binin üzerinde doğal gaz yardımı yapıyoruz. 3 yıldır birer kilo et yardımı yapıyoruz. Ayrıca nakit desteğinde bulunuyoruz ve bunu da Başkent Kart’la yapıyoruz ki hem esnaf kazanıyor. Oradan elde edilen komisyonlar da tekrar belediyeye aynı işte kullanılmak üzere geliyor. Son günlerde biliyorsunuz adaylar bir el yükseltmeye başladılar. Emeklileri hatırladılar. 6 aydır neredeydiniz? Ben 6 aydır emeklilere destek oluyorum. 6 ay önce gördüm mağduriyetlerini ve insanlarımız o kadar hassas ki ne kadar çok emekli var ama şu anda bu kriterlere uyup bize müracaat eden emekli sayısı şu anda 28 bin oldu. Yani 100 bin kişi de gelmedi, gerçek ihtiyaç sahipleri geldi.”