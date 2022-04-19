Matematikte dünya birincisi Ömer Erken, Başkan Seçer'le buluştu

Başkan Seçer, online düzenlenen Uluslararası Caribou Contests Matematik Yarışması’nda bu yıl iki kez dünya birincisi olan Mersinli 9 yaşındaki Ömer Erken’le bir araya geldi. Başkan Seçer, Erken’i kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Başkan Seçer, ziyaretin sonunda içerisinde Atatürk’ün “Nutuk” kitabının da bulunduğu hediyeleri Erken’e verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki dünya matematik birincisi Ömer Erken’le bir araya geldi. Online düzenlenen Uluslararası Caribou Contests Matematik Yarışması’nda bu yıl iki kez dünya birincisi olan Ömer Erken’i kutlayan Başkan Seçer, başarılarının devamını diledi.

“Birincisini 4 dakikada, ikincisini 7 dakikada bitirdim”

Dünya birincisi Ömer Erken, Başkan Seçer’i ziyarete; annesi Orkide Erken ve Tarsus ilçesi Fatih Mahalle Muhtarı Turgay Benli ile birlikte geldi. Başkan Seçer, Erken’e yarışmaya dair sorular sordu. Erken, yarışmanın içeriğine ilişkin detayları paylaşarak, “12 soru var. 12 sorunun içerisinde de 1 tane oyun sorusu var. Oyun sorusunu bir hafta önce veriyorlar. Çalışmamız için. Oyun sorusu genelde biraz zor oluyor ama çalışınca kolay oluyor benim için. Sorular İngilizce. Zaten İngilizce çevirebildiklerimi çeviriyorum. Çeviremediklerimi de bir uygulama var oradan çeviriyorum. Hepsi matematik problemleri ile ilgili. 45 dakika veriyorlar. Ben birincisini 4 dakikada, ikincisini 7 dakikada bitirdim” dedi.

Bunun üzerine Başkan Seçer, “Süper bir hızla. ‘Bilgisayardan hızlı çözüyorum’ diyorsun soruları. Harikasın, kutluyorum seni” dedi.

İlk yarışmada 8 bin 855 yarışmacının olduğunu söyleyen Erken, ikinciye ise 8 bin 572 yarışmacının katıldığını anlattı. Başkan Seçer’in, “Ne olmak istiyorsun?” sorusuna da yanıt veren Erken, hukuk okumak istediğini söyledi.

Başkan Seçer, Erken’e tekrar başarılar dileyerek, “Çok daha güzel başarılara erişeceğinden eminim” dedi. Başkan Seçer, ziyaretin sonunda içerisinde Atatürk’ün “Nutuk” kitabının da bulunduğu hediyeleri Erken’e verdi.