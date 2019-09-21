MEB ile Diyanet’le anlaştı; ortaokullara ‘hafızlık’ projesi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaya attığı ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamına alınan ortaokulların ders müfredatı ‘Kuran eğitimine göre’ yeniden düzenlendi. Altıncı sınıfta Türkçe, sosyal bilimler ve matematik dersi alacak öğrencilerin hafızlık eğitimi için kayıtları dondurarak bir yıl boyunca Kuran eğitimine alınması kararlaştırıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan okulların altıncı sınıf ders çizelgeleri boş bırakıldı. Öğrencilerin yatılı eğitime alınması fikri ise ‘Yaşça küçük öğrenciler adaptasyon sorunu yaşar’ gerekçesiyle rafa kaldırıldı.

Birgün’nden Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, hafızlık projesine dahil olan öğrenciler, harem selamlık sınıflara alındı. Bazı okullarda beşinci ve altıncı sınıflara öğleden önce, yedinci ve sekizinci sınıflara ise öğleden sonra Kuran eğitimi verileceği ifade edildi.

OKUL SAYISI 200’Ü AŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye genelinde proje kapsamına alınan okul sayısı 200’ü aştı. Bakanlık yetkilileri, öğrencilere hafızlık eğitiminin yanısıra Öğrencilerin okullarından uzakta kaldığı sürede yaşayacakları açığı kapatmak ve üst kademeye hazırlanmaları amacıyla takviye dersler de verileceğini anlattı. Hafızlık eğitimi için bir yıl okuldan ayrılan öğrencilere aralarında Türkçe ve matematiğin de yer aldığı beş temel ders için takviye eğitim verilecek.



