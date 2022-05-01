Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den bayram mesajı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, dini duyguların en üst seviyede yaşanmasının yanında; birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerimizdir. Dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barışın, sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, kardeşlik duygularımızın güç kazandığı zamanlardır.

İki yıl gibi uzun ve zorlu salgın sürecinin ardından, o süreçte doyasıya yaşayamadığımız bayram coşkusunu bu bayram evlerimize taşıyalım. Aile büyüklerimizi ihmal etmeyelim, onları ziyaret edelim, küçüklerimizi de hediyelerimizle mutlu edelim ve bayram kültürümüzü doyasıya yaşatalım.

Biz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu bayramda da görevimizin başında olacağız. Çünkü tüm Mersinliler kadar, Mersin’e gelenlerin de doya doya bayram yapması ve bayramın tüm coşkusunu yaşamalarını yürekten istiyoruz. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca ilgili birimlerimiz herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına görevinin başında olacaklar. Bayram ziyareti için yola çıkan tüm hemşerilerimden trafik kurallarına uymalarını, sevinç günü olan bayramın bir üzüntü gününe dönmemesi için dikkatli şekilde araç kullanmalarını önemle rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve mutluluklar getirmesini diliyorum.”