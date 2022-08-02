Mersin Büyükşehir üreten ellerin emeğini katma değere çevirmeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen üretici kadın stantları projesi, üreten ellerin emeğini katma değere çevirmeye devam ediyor. Tarsus’ta Kültür Park içi ve bir alış-veriş merkezinde açılan stantlarda kadınlar elişi ürünlerini, takı çeşitlerini, yöresel yemek veya meyveleri sattılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadın emeğini önceleyen ve aile ekonomilerine destek olan ‘Üretici Kadın Stantları’ açılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Tarsus Kültür Park içi ve bir alış-veriş merkezinde stantlar açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in oldukça önemsediği ve desteklediği proje ile evdeki gizli iş gücü de ortaya çıkıyor. Kadınların ev ekonomilerine katkı sunan çalışma, onlara sosyalleşme imkanı da sağlıyor.

Tarsus’un meşhur iğne oyaları, örgü ürünleri ve yazması, bunun yanında sıkması, böreği, kokulu çöreği, karakuş tatlısı, tazecik baharatları, mamülleri ile sezonun gözdesi Tarsus Beyazı üzümü ve bölgesel daha pek çok ürünün yer aldığı stantlara, toplumun değişik kesimlerinden ve her yaş grubundan insanlar ilgi gösterdi.

“Ekonomimize katkı sağlıyoruz”

Standında Tarsus’a has bir ürün olan Tarsus Beyazı üzüm çeşidinden oldukça çok satan Sevim Çalışkan, “Üretici kadınlar olarak, bu stant imkanını bize sunan Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Elimizin emeği, gözümüzün nuru ürünleri satarak, ekonomimize katkı sağlıyoruz. Etkinliklerinden de memnunuz” dedi.

“Onkoloji hastasıyım; iyi ki katılmışım”

Kadın üreticilerden Sultan Coşkun, “İyi ki katılmışım, çok hoşuma gidiyor. Kendim üretiyorum, kendim satıyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bebek eğitimi vardı, ona da katıldım. Yani bu etkinliklerle hem stres atıyorum, hem de Belediye’nin bize sipariş verdiği şeyleri evde üretiyorum. Ben ayrıca Onkoloji hastasıyım. Yani çok seviyorum, iyi ki katılmışım diyorum” şeklinde konuştu.

“Elde ettiğim gelirle 2 çocuğumu okutuyorum”

Ürettiği elişi ürünlerini stantlarda satarak iki çocuğunun eğitim hayatına destek olduğunu belirten Songül Çömez ise, “Evde tasarlıyordum ürünlerimi. Daha sonra ürünlerimi yaptıktan sonra Belda hanımla ve Meral hanımla tanıştım. Bana desteklerinden dolayı çok memnunum. Çocuklarımı okutuyorum bu gelirle” dedi.

Başkan Seçer’e kadın emeğine verdiği önemden dolayı teşekkürlerini ileten Songül Çömez, “Kendilerine çok minnettarım, teşekkür ediyorum. Ekonomik gelir sağlayınca, daha çok özgüven sahibi oldum” diye konuştu.