MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN 3 ÇEŞİT YEMEK HİZMETİ, 3 MİLYON PAKETE ULAŞTI

Mersin’de vatandaşların yatağa aç girmemesi için büyük gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar dağıttığı yemek paketi sayısında 3 milyona ulaştı.

Her gün yüzlerce Mersinlinin mutfağı haline gelen Büyükşehir’in Aşhane’sinde pişen yemekleri daha çok vatandaşa ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, “Vatandaşlarımızın beslenmelerine, hem gıda içeriği hem de besin değeri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız memnun oldukça, bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız” dedi.

MERSİN/(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aralıksız sürdürdüğü yemek hizmeti, binlerce Mersinlinin sofrasında gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin yaş almış ve özel gereksinimli vatandaşların kapısına kadar götürdüğü yemekler ile sayısı 30’u bulan Mahalle Mutfakları’nda bugüne kadar toplam 3 milyon yemek paketi dağıtıldı.

Mahalle Mutfakları Mersinlilerin mutfağı oldu

Mersin’de hizmetin merkezi haline gelen Aşhane’de, usta aşçılar tarafından hafta içi her gün birbirinden lezzetli yemekler pişiriliyor. Tamamen hijyenik bir ortamda ve gıda mühendisleri kontrolünde pişirilerek paketlenen yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından düzenli periyotlarla ücretsiz bir şekilde 1400 haneye ulaştırılıyor.

Büyükşehir’in Mersin merkezde 4 noktada başlattığı Mahalle Mutfağı sayısı da kısa sürede 30 noktaya ulaştı. Her gün binlerce vatandaş bu noktalardan 3 çeşit yemeği 3,5 liraya satın alıyor. Mahalle Mutfakları’nın yanı sıra, hafta içi her gün belirlenen bir noktada Mobil Mutfak ve ilçelerde haftalık olarak periyodik bir şekilde hizmet veren Mobil Mutfak Tırı ile de vatandaşlara lezzetli yemekler 3,5 liradan satılıyor.

Yıldırım: “3 milyonuncu yemeğimize ulaştık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Aşhane’de çalışmaların özverili bir şekilde aralıksız sürdüğünü belirterek, “Farklı dağıtım ve etkinlikler olmak üzere 3 milyonuncu yemeğimize ulaştık” dedi. Hafta içi her gün 1400 haneye, toplamda 2 binin üzerinde yemek dağıtımı yaptıklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Mahalle Mutfak noktalarımızda da akşam 16.00’dan sonra verdiğimiz hizmette 30 ayrı sabit noktamız ve Mobil Mutfağımız olmak üzere 31 noktada Mahalle Mutfağı hizmetini vermekteyiz. Hizmeti aksatmamak adına uzak ilçelerimizde de birer hafta olmak üzere Mobil Mutfak Tırı gönderiyoruz. Bu zorlu günlerde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu her zaman hissettirmek istiyoruz ve her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onların beslenmelerine, hem gıda içeriği hem de besin değeri olarak maksimum düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. Bu hizmetimizden büyük bir memnuniyet var. Vatandaşlarımız memnun oldukça bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak ayrı bir mutluluk yaşamaktayız.”

Vatandaşın kapısı çalınıyor, ücretsiz yemek paketleri ulaştırılıyor

Hafta içi her gün ücretsiz yemek hizmeti ile yüzlerce vatandaşın kapısını çalan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların hayır duasını alıyor. Bu vatandaşlardan 80 yaşındaki Sırma Şahin, özel gereksinimli oğluyla birlikte yaşadığını belirterek, “Ben yemek yapamıyorum. Gözüm görmüyor. Güzel geliyor yemekleri, çok güzel, ben beğeniyorum. Seviyorum vallahi. Allah onlardan razı olsun, gönderenlerden. Fakir fukarayı düşünüyorlar, karnımızı doyuruyorlar” dedi.

Yemek hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bülent Özkoku, “1 seneye yakındır her zaman yemeğimizi getiriyorlar. Yemekler lezzetli. Maddi durumum yok. Gelirim yok. Bana bakıyorlar. Her gün getiriyorlar. Karnım doyuyor Allah’a şükür. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Allah işini, gücünü rast getirsin. Vahap Seçer fakirin yanında, her zaman yanımızda” sözleriyle duygularını dile getirdi.

60 yaşında yalnız yaşayan Salih Erce, “Yemeğim geliyor, çok güzel. Her zaman geliyor. Başkanıma çok teşekkür ederim. Başkanım bir tanedir. Benim maddi durumum yok. Abim yardım ediyor” diye konuştu.

Mahalle Mutfakları büyük takdir topluyor

Mahalle Mutfakları sayısının 30’a çıkarılmasıyla 3,5 liraya verilen 3 çeşit yemek de daha geniş kesimlere ulaştırılmaya başlandı. Geniş bir alanda sürdürülen hizmet, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Dezavantajlı mahallerde kurulan bu mutfaklardan her gün binlerce yemek Mersinlilerin sofrasına iniyor. Düzenli bir şekilde Mahalle Mutfağı’ndan yemek aldığını söyleyen Zühre Gürsoy, “Yemekler güzel. Gerçekten memnunum. Her daim de alırım. Allah razı olsun. Bundan daha güzel iyilik nasıl olur? Kimisi engelliyor fakir fukara bir şey görmesin diye, kimi de böyle yardım ediyor. Vatandaştan, yoksuldan yana olana her daim duacıyım” dedi.

Yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı kızının evine yerleştiğini dile getiren Besime Kaya, “Biz bu yemekleri alarak evimizde etli olsun, sebzeli olsun yemekler görüyoruz. Biliyorsunuz sebze de artık et fiyatında. Alım gücümüz gitgide düşüyor. Vahap Bey’in bu hizmeti sayesinde, evimizde soframızı kurup rahatlıkla karnımızı doyuruyoruz. Bu yemeği ben evde pişirecek olsam yağını alacağım, etini, sebzesini alacağım. Şu durumda iki güne bir etli yemek yiyoruz. Ben evde pişirerek iki güne bir etli yemek yiyemem. İmkansız. Ayda 1 kilo et alıyorsam şükrederim yani. Şimdi bu durumda alamıyoruz. Vahap Bey’in verdiği bu yemekler sayesinde biz rahatlıkla protein de alıyoruz. Bu yemek olmasa fakir insanlar ne yapacak? Nasıl geçinecek yani? Düşünün bir koli yumurta bile 45-50 lira olmuş. Mahallemize Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği Mahalle Mutfağı bizim için çok güzel oldu. Evimizin mutfağı gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Mahalle Mutfağı üniversite öğrencilerinin de yükünü hafifletiyor

Mahalle Mutfakları üniversite önünde sunduğu hizmetle de fark yaratıyor. Ekonomik sıkıntıların arttığı bu süreçte 3,5 liraya 3 çeşit yemek hizmeti üniversite öğrencilerine de ulaştırılıyor.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Serdar Eksin, “Uygun olduğu için biz devamlı geliyoruz, günlük yemeklerimizi alıyoruz. Bir restoranda yediğimiz zaman 30-40 lira yemek ücreti veriyoruz. Burada 3,5 lira. Kişi başı 2 porsiyonla sınırlandırılmış ama 2 porsiyon da fazlasıyla yetiyor” dedi.

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Merve Gençer de yemek hizmetini çok güzel bulduğunu ifade ederek, “Bu koşullarda her öğün dışardan yemek yememiz çok maliyetli oluyordu. Bu hizmet keşke her yerde olsa. Çünkü öğrenciler için gerçekten çok iyi oluyor. Yani 3 çeşit yemek 3,5 lira çok iyi. Her gün gelmeye çalışıyorum. Dışarda yediğim zaman minimum 30 lira gidiyor. 2 öğün yesem 60 lira falan benim bir günde beslenmem için harcayacağım para. Ama burada 3,5 liraya hatta iki paket alabiliyorum, 7 liraya iki öğünlük geçinebiliyorum bu şekilde. Öğrenciler için çok güzel bir hizmet. Teşekkür ediyoruz Belediyemize” diye konuştu.