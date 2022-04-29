Mersin'in yeni limonları Tarsus'ta Merkez ve Kırsalda seferlere başladı

Başkan Seçer, Tarsus’ta merkez ve kırsal mahallelerde hizmet vermek üzere yeni alınan 8,5 metrelik dizel atak 41 otobüsün anahtar teslim törenine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna Nisan ayının başında kazandırdığı 26 ‘Sarı Limon’a 41 yeni araç daha ekledi. Devam eden yeni alımlarla yılsonuna kadar Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma filosuna toplam 185 yeni otobüs kazandırılmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’un merkez ve kırsal mahallelerinde hizmet vermek üzere toplu taşıma filosuna eklenen yeni Sarı Limonlar’ın anahtar teslim törenine katıldı. Törenin ardından Başkan Seçer’in de katılımıyla Tarsus merkezde yeni Sarı Limonlar’la şehir turu atıldı. 8,5 metrelik dizel atak yeni araçlar şehir turunun ardından seferlerine başladı. Tarsus’un her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Bugün burada 41 kere maşallah demek için toplandık. 41 aracımız sizlere hayırlı uğurlu olsun. Bizlerin bayram hediyesi olsun. Güzel günlerde kullanın” dedi.

Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Başkan Seçer’in yanı sıra KARSAN Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin eski Milletvekili Ali Oksal, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Seçer, Sarı Limonlar’la kent turu attı

Başkan Seçer, Tarsuslu vatandaşlara kaliteli ve konforlu hizmet için toplu taşıma filosuna kazandırılan 41 yeni Sarı Limon’un kent turuna katılarak, vatandaşları selamladı. Başkan Seçer ile birlikte KARSAN Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu ve Tarsuslu vatandaşlar da aynı araçta yolculuk yaptı. Şehir turunu coşkuyla karşılayan Tarsuslu vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden Başkan Seçer’i selamladı. Tarsus’a kazandırılan yeni otobüslerin 28’i merkez, 13’ü ise kırsal mahallelerde sefere başladı. Ayrıca Şahin ve Yeşilyurt Mahallelerine iki yeni hat eklendi.

“Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum”

Kendisinin de Tarsuslu olduğunu anımsatan Başkan Seçer, “Tarsus’a gelince Vahap Seçer olarak Belediye Başkanlığı kimliğimden çıkıp, bir beşer olarak, bir insan olarak kendimi burada çok farklı hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum bir kent Tarsus. Kadim kent Tarsus. Kültürlerin buluştuğu kent Tarsus. Medeniyetlerin beşiği Tarsus. Türkiye’nin özeti. İnsanlığın özeti Tarsus. Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz”

Başkan Seçer, Tarsus’un dünyanın tanıdığı bir kent olduğunu ifade ederek, “Şu anda bir tarih üzerindeyiz. Bulunduğumuz ortamdaki yerin altında nice yaşamlar, medeniyetler, kültürler yatıyor. Bizim Tarsus’u kuşak olarak devraldığımız noktadan daha iyi noktalara ulaştırmak için bir borcumuz var. Allah bizi mahcup etmesin. Bu borç kente, halka, vicdanımıza, insafımıza dair bir borç. Allah bilsin, biz de bu yükün farkındayız. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Tarsus’tan Anamurumuza, Mut’tan Çamlıyaylamıza kadar her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bu otobüsler Türkiye’de kendi liginin en iyileri”

Başkan Seçer, Mersin’in ulaşımına katkı yapacak önemli bir teslim töreninde bir araya geldiklerini vurguladı. Ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılara rağmen KARSAN’ın da katkıları ve anlayışıyla süreci başarılı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Seçer, toplam 272 aracın teslimatlarının devam ettiğini, 67 otobüsü bu ay içinde teslim aldıklarını söyledi. Geçen sene 12’si körüklü toplam 87 çevre dostu araç teslim aldıklarını da hatırlatan Seçer, Tarsus’a konumu, caddeleri ve sokakları nedeniyle 8.5 metrelik dizel atak araçları tercih ettiklerini anlattı. Seçer, “Bugün de 41 adedini teslim alacağız. 118 adet de 34’ü uzun körüklü Temmuz ayında teslim edilecek. O da CNG’li. Bunlar yeni nesil. Bu otobüsler Türkiye’de kendi liginin en iyi otobüsleri. Çünkü Tarsus her şeyin en iyisine layık. Onun için biz de en iyisini aldık” dedi.

“Filo olarak gençleşeceğiz. Tarsus’ta daha da gençleşeceğiz”

Başkan Seçer, otobüslerin engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına elverişli; güçlü klimaya, ücretsiz internete ve telefon şarj edebilme özelliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi. Yeni alınan otobüslerin doğalgaz yakıtlı serisinin olmadığını belirten Seçer, bu serinin dizel ve ekonomik olduğunu vurguladı. Tarsus’ta şu anda 8,5 metrelik 40 aracın hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Yaş ortalaması 14.65, yani 15. Oysa toplu taşımada kullanacağımız araçların yaş ortalaması maksimum 10’u geçmemeli. Mersin genelinde 12 yaş ortalaması var, bu 272 araçla yaş ortalamamız 2,5’a düşecek. Gençleşeceğiz. Tarsus’ta daha da gençleşeceğiz. 40 otobüsümüz var. Onu alacağız. Yerine 8,5 metrelik 41 yeni otobüs. Artı 12 metrelik 2014 model 13 otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Yine 5 adet, 2017 model otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Daha önce 40 otobüsle aldığınız hizmeti; bundan sonra daha konforlu, daha yeni, çevre dostu 60 otobüsle alacaksınız.”

“Herkesin farklılıklarının bir zenginliğe dönüşmesi lazım”

Yeşilyurt, ve Şahin Mahallesi gibi bazı güzergahlara yeni seferler koyacaklarını belirten Başkan Seçer, “Otobüsler eskir, yenisini alırsınız. Yol aşınır, bozulur, yenilersiniz. Trafik yetersiz kalır, yeni bulvarlar açarsınız. Ama asıl olan şu; bir kentin kent kimliği olması lazım. Bir hüviyeti olması lazım. Kentin cıvıl cıvıl, canlı olması lazım. İnsanların kendini iyi, güvende hissetmesi, kültürü ve sanatı olması, yozlaşmaması, herkesin farklılıklarının bir zenginliğe dönüşmesi lazım” dedi.

Kenti yöneten kişilerin ayrımcılık yapmaması gerektiği olduğunun altını çizen Seçer, “‘Sen falanca etnik yapıdansın, sen filanca bölgedensin, sen bana oy verdin, sen vermedin’ dememesi lazım. Kentte bir kardeşlik havasının olması lazım. Bunların gerçekleşmesi için de herkesin işinin, aşının olması lazım. O nedenle Tarsus çok daha iyi noktalara gelecek potansiyelde bir ilçemiz. Mersinimiz genelinde de böyle. Mersin geleceğin yıldız kenti. Çok yakın tarihlerde. Hem bölgedeki, hem ülkemizdeki hem dünyadaki gelişmeler bunu gösteriyor” dedi.

“Türkiye’nin yüzde 45 nüfusunu yönetiyoruz. Aslında iktidar olan biziz”

Mersin’in liman, ticaret, lojistik, üretim, tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Seçer, yerel yönetimler olarak yeni yapılan OSB’lere her türlü desteği verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’de genç işsizlik oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, yeni iş sahaları açılmasını ve beyin göçü olmamasını istediklerini vurgulayarak, “Benim hemşerim burada doğduysa burada da doysun. Onun iş imkanı olsun. Hedefimiz bu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana Belediyesi, Antalya’sı, Hatay’ı, Ankara’sı, İstanbul’u, Eskişehir’i, Muğla’sı, Aydın’ı, Tekirdağ’ı, İzmir’i kıt kaynaklarla Türkiye’nin yüzde 45 nüfusunu yönetiyor. Yani aslında iktidar olan biziz. Yüzde 72 ekonomik büyüklüğünü yönetiyor bu belediye başkanları” ifadelerine yer verdi. Halka en yakın olan kişilerin muhtarlar, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, “Ankara buranın ıstırabını duyana kadar Üsküdar’da sabah olur. Onun için yerel yönetimlerin yaptığı önemli. Biz hedefe kitlenmişiz. İmkanlarımızı en iyi şekilde kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bizi kurtaracak olan birliğimiz, beraberliğimiz”

Merkezi hükümetten ayrıcalık değil adalet talebinde bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Allah nasip edecek. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İktidar olduğumuzda merkezi hükümetin katkılarına bakın o zaman; Tarsus, Mersin nasıl ihya olacak. Biz zaten ayrıcalık istemiyoruz. Bize iltimas gösterilsin istemiyoruz. Ama istediğimiz bir tek şey var; biz adalet istiyoruz. Biz hak istiyoruz, hukuk istiyoruz. İktidar belediyelerine yapılan, layık görülen tavır ve davranışı iktidara mensup olmayan belediye başkanlarına da istiyoruz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Ben yol yaparken o sokakta bana oy veriyorlar ya da vermiyorlar diye tercih koymuyorum. Ben bu otobüsleri sadece bize oy verenler kullansın diye Tarsus halkının hizmetine sunmuyorum. AK Partilisi de HDP’lisi de İYİ Partilisi de MHP’lisi de başımızın tacıdır; Saadet Partilisi de Demokrat Partilisi de diğerleri de. Biz hepimiz biriz, beraberiz. Bizi kurtaracak olan birliğimiz, beraberliğimiz. Ayrışmamız değil.”

“Benim Tarsuslu hemşerilerim her şeyin en güzeline layık”

Törende Tarsus’ta başlayan, biten, devam eden ve yeni yapılacak önemli projeleri anlatan Başkan Seçer; İstiklal, Sait Polat, Adana, Hilmi Seçkin, Atatürk Caddeleri ve İsmet Paşa Bulvarı gibi çok sayıda cadde ve bulvarın yenilenerek prestij caddesine dönüştürüleceğini müjdeledi. Tarsus’ta 2 noktaya katlı kavşak kazandıracaklarını da vurgulayan Seçer, “Hiçbir şeyi sizin gözünüzü boyamak için yapmıyoruz. Sunay Atila’nın orada bir yaya üst geçidi var. Şimdi vatandaşlar selfie çektiriyormuş. Daha önce de bir üst geçit vardı. 3 güne bir bozulan, demode, iç mekan için elden düşme alınmış ve oraya konulmuş bir yaya üst geçidi. Benim hemşerilerim elden düşme malzemeye layık değil. Benim Tarsuslu hemşerilerim her şeyin en güzeline layık” dedi.

Mersin’de 2. Çevre Yolu’nda yapılan üst geçitlerle aynı kalite ve modelde üst geçitlerin Tarsus’a da yapıldığını vurgulayan Seçer, yeni yapılan bisiklet yollarından da söz etti. Ayrıca Tarsuslulara bir davette bulunan Başkan Seçer, “6-7-8 Mayıs’ta bisiklet festivalimiz var. Bütün Tarsusluları bekliyoruz. Tarsus’u biraz hareketlendirelim. Herkes bisikletini alsın, bu 3 gün yapacağımız etkinliklerde bizlerle beraber olsun istiyoruz” diye konuştu.

“Öyle bir tesis yapacağız ki Türkiye’nin konuştuğu bir nokta olacak”

Başkan Seçer, Yarenlik Alanı’nı kullanıma daha açık bir hale getirmek için sürdürdükleri çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Çamlıyayla’da süren katlı otopark yapımı ile Kültür Park, Atatürk Parkı, Ötüken Park ve Mavi Bulvar’daki çalışmalarından da bahseden Seçer, Şelale Otel’le ilgili bir tasarım yarışması yaptıklarını hatırlattı. Tarsus Şelalesi’ni hak ettiği değere kavuşturacaklarını belirten Başkan Seçer, “Oraya halka açık tesis kazandıracağız. Bu yaz sonuna kadar yıkım işlemleri bitecek. O bina risk taşıyan bir bina. Demode olmuş bir yapı. Çocuklarınızla, ailenizle, güzel zamanlar, mutlu zamanlar geçireceğiniz bir tesis haline dönüştüreceğiz. Öyle bir tesis yapacağız ki bu size sözümdür, Türkiye’nin konuştuğu bir nokta olacak” ifadelerine yer verdi. Sosyal, kültürel ve tarımsal projelerin ise saymakla bitmeyeceğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Bugün burada 41 kere maşallah demek için toplandık, 41 aracımız sizlere hayırlı uğurlu olsun. Bizlerin bayram hediyesi olsun. Güzel günlerde kullanın” dedi.

“Tarsus’un sahipsiz olmadığını gösteriyor Başkanımız”

Törende konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Gerçekten gurur verici bir tablo. Tarsus’umuzun mahalleleri, köyleri için 41 tane otobüs aldı Sayın Belediye Başkanımız. Tahsis etti. Ben 41 kere maşallah diyorum kendisine. Tarsus’a bir Tarsuslu olarak çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Ben de Tarsusluyum, kendisine özel olarak çok teşekkür ediyorum. Tarsus’un sahipsiz olmadığını gösteriyor kendisi” diye konuştu.

“Türkiye’de 8 metre sınıfının yaratıcısı ve açık ara lideri”

Karsan Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Başkan Seçer’in kendisini fahri Mersinli olarak gördüğünü vurguladı. Yeni araçlarla ilgili de bilgi veren Arpacıoğlu, “Atak aracımız çevre dostu ve ekonomik motoru, alçak tabanlı yapısı, çok güçlü kliması, yüksek yolcu kapasitesi ve en dar sokaklarda bile rahat manevra kabiliyetiyle Türkiye’de 8 metre sınıfının yaratıcısı ve açık ara lideri. Bu liderliğimizi de bugün teslimatını yaptığımız 67 adetlik filoyla bu sene de pekiştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Tarsuslular yeni otobüsleri sevdi

Tarsuslular, yeni otobüslerin sefere başlamasının mutluluğunu yaşıyor. Tarsus 82 Evler de oturan Ali Karahan, yeni otobüsleri değerlendirirken, “Vahap Başkanımızın bize sunduğu en iyi hizmetlerden bir tanesi. Zaten belediyecilik sosyal hizmet demek. Vahap Bey’in o kadar mücadelelere rağmen bu otobüsleri bizlere kazandırması Tarsus ve Mersin için çok büyük bir şanstır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde öğrenci olan Nurcan Kır, Mersin’de kullandıkları yeni otobüslerin Tarsus’a da kazandırılmasından son derece mutlu olduğunu belirterek, “Hem ücret açısından hem de rahatlık açısından çok daha iyi oldu. O yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

“Köylere ve merkeze gitmesi benim açımdan çok iyi oldu”

Böğrüeğri köyünden Fikret Sayılı, otobüsleri çok beğendiğini belirterek, “Otobüslerimiz konforlu, buz gibi. Yaz havası da geliyor zaten. Muhteşem. Bunlar daha konforlu, daha süratli gidiş geliş olabilir. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören Tuğçe Ertürk, Tarsus’un merkezine uzak bir yerde oturduğunu söyleyerek, “Daha rahat, ferah ve refah bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Otobüslerin köylere ve merkeze gitmesi benim açımdan da çok iyi oldu çünkü ben uzak bir yerde oturuyorum ve çok memnun olacağımı düşünüyorum. Ayrıca ücret konusunda Limonlar daha avantajlı geliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hem öğrenciler için hem engelli vatandaşlar için çok konforlu”

Üniversite sınavına hazırlanan 21 yaşındaki öğrenci Mustafa İmer, yeni otobüslerin boyutu dolayısıyla daha hızlı gidebileceğini ifade ederek, “Ben eve giderken hep ayakta gidiyordum. Hem eve erken gitme konusunda hem de rahat, konforlu bir yolculuk açısından çok avantajlı. Çok memnunuz o yüzden. Çok rahatlar, çok güzeller. Hem öğrenciler için hem engelli vatandaşlar için çok konforlu ve güzel bir araç yapmışlar. Yani bizim arabadan daha konforlu öyle söyleyebilirim” diye konuştu.

Sema Tatar da “Tarsus’un ulaşımına, gelişmesine çok katkı sağlayacak bir olay. 41 taneymiş de. 41 kere maşallah diyorum. Başkanımıza da böyle bir şeyi bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda köylere sefer çoğalmış. Bunun için de çok sağ olun. Gidiş geliş çok iyi olacak bizim için” diye konuştu.

“Duygulanıyorum milletimize böyle hizmet yapıldığı zaman”

“Köyümüze de gelse çok memnun olurum” diyen Ulaş Mahallesi’nden Şehriban Bozoğlu, “Yaş 65’i geçti. Duygulanıyorum milletimize böyle hizmet yapıldığı zaman. Çok memnunum. Allah’ım sağlıklı ömür versin hepsine” dedi.

Boztepe köyünden Mustafa Öngör de “Başkanımızdan Allah razı olsun. Çalışması süper. Daha ne diyebilirim. Bundan iyi çalışma olmaz. 25 yıldır daha bir hizmet görmemiştik. Millet sakin yaşadı 4-5 senedir. Bu hizmetten iyi hizmet olmaz. Otobüsler iyi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullanalım. Allah razı olsun dört dörtlük. Olsa olsa bu kadar olur” ifadelerine yer verdi.

“Otobüsler çok güzel”

Hasan Şimşek, Tarsus’a kazandırılan 41 otobüsün kendileri için çok iyi bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Tarsusumuza hayırlı, uğurlu olsun. Başkan iyi bir iş yaptı. Memnunuz, otobüslerin şuraya gelmesi gurur verici bir şey. İyi ki Vahap Başkan gibi Mersinimizde bir başkanımız var. Kendisinin emeğine, yüreğine sağlık” diye konuştu.

Yürüme engelli vatandaş Hüseyin Arslan, “Türkiye Sakatlar Derneği’nin yönetimindeyim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Allah razı olsun. Valla şu anda gurur duyuyorum, mutluyum. İnşallah devamı gelir. Kendisine başarılar diliyorum. Bu otobüs müthiş olmuş” dedi.