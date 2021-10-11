Mersinli hayvanseverler Pati Fest'te buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Mersin Pati Fest’i gezerek, 'Şila' adında bir köpeği sahiplendi. Seçimden önce verdiği bir söze atıfta bulunan Seçer, ''Biz börtünün, böceğin, kurdun, kuşun, Allah’ın yarattığı herkesin belediye başkanı olacağız’ demiştim. Şimdi o söylediklerimizi hayata geçiriyoruz'' dedi.

Teksin’e en fazla gelen çağrıların evcil hayvanlar ve sokak hayvanlarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Seçer, “Geçen 15 aylık süre içerisinde bu konuyla ilgili 35 bin çağrı gelmiş. Bunlar anında yanıtlanıyor” diye konuştu. Seçer, Mut’ta da bir Hayvan Bakım Merkezi kuracaklarını müjdeleyerek, vatandaşların Büyükşehir’in internet sayfasından ya da Alo 185 Teksin hattından hayvan sahiplenebileceklerini duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan patili dostlar için 2019 yılının ardından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Mersin Pati Fest, renkli görüntülere sahne oldu. Pati Fest’e katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hayvanseverlerle bir araya geldi. Mersinlilere hayvan sahiplenmeleri konusunda çağrıda bulunan Başkan Seçer, Pati Fest’te “Şila” isimli sahipsiz bir köpeği sahiplendi.

Fenerbahçe Meydanı’nda yapılan Pati Fest’e Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda hayvansever katıldı.

Başkan Seçer, Şila’nın kimliğini teslim aldı

Festivalde, Büyükşehir Belediyesi’nin padoklarının olduğu bölümü ziyaret eden Başkan Seçer, Pati Fest’te bir köpek sahiplendi. İhbar üzerine yaralı olarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek, orada veterinerler tarafından tedavi edilen ve veterinerlerin “Şila” ismini verdiği köpek, Başkan Seçer tarafından sahiplenildi. 8 aylık köpeğin kimliği ve aşı kartını teslim alan Başkan Seçer, Şila ile alanda küçük bir gezinti yaptı. Seçer, alandaki gezisi sırasında Tarsus Doğa Parkı’nda dünyaya gelen midilliye “Garip” adını verdi.

Pati Fest, eğlenceli ve bilgilendirici ortamlara sahne oldu. Alanda DJ performansı ve zumba gösterisiyle başlayan etkinlikte Veteriner Hekim Mehmet Tabur, Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Bilgehan Taha Solak, Uzman Psikolog İzzet Zülküf Çelik ve Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek’in de farklı birçok alanda söyleşileri gerçekleşti. Sahipsiz hayvanların gün boyu sahiplendirildiği festivalde, FOX Ana Haber Sunucusu Gülbin Tosun ile dağcı, yazar ve fotoğrafçı Ali Nasuh Mahruki’nin görüntülü mesajları alandaki led ekrandan izleyicilerle paylaşıldı.

Seçer: “Seçimlerden önce ‘börtünün, böceğin, kurdun, kuşun, Allah’ın yarattığı herkesin belediye başkanı olacağım’ demiştim”

Başkan Seçer, Pati Fest’te yaptığı konuşmada, seçim öncesindeki açıklamalarını anımsatarak, “Seçimlerden önce: ‘Börtünün, böceğin, kurdun, kuşun, Allah’ın yarattığı herkesin belediye başkanı olacağım’ demiştim. Şimdi o söylediklerimizi hayata geçiriyoruz. Aslında insanlar söyler ama hayata geçirmek daha başka bir olay. Özellikle bir siyasetçi için verilen vaatlerin, sözlerin hayata geçirilmesi değerli ve önemli. Allah’ın yarattığı bütün canlı varlıkları birbirine dost olarak kabul ediyorum. Bu daha insani bir bakış açısı olarak görülmeli, değerlendirilmeli diyorum” dedi.

Teksin’e evcil hayvanlar ve sokak hayvanları ile ilgili 35 bin çağrı

Festivalde önemli ve değerli mesajların verildiğini vurgulayan Başkan Seçer, festivale katılanlara Teksin uygulamasını kullanmalarını önerdi. Teksin uygulamasına evcil ve sahipsiz sokak hayvanları için çok fazla çağrı geldiğini belirten Seçer, “Özellikle hayvanseverler çok yoğun kullanıyor. Bize gelen çağrıların, MESKİ çalışma alanı dışında kalan birinci arama nedenleri hayvan dostlarımızla ilgili. Ya yaralamalı bir trafik kazası ya sokak hayvanları ile ilgili bir talep oluyor. Buna benzer talepler yoğun bir şekilde bizlere geliyor. 16 Temmuz 2020’de Teksin uygulaması başlatıldı. Geçen 15 aylık süre içerisinde 35 bin çağrı gelmiş bu konuyla ilgili. Evcil hayvanlar, sokak hayvanları ile ilgili bize çağrı gelmiş ve bunlar anında yanıtlanıyor, müdahale edilecek konulara müdahale ediliyor” diye konuştu.

Seçer’den müjde: “Mut’ta da bir Hayvan Bakım Merkezi kuracağız”

Başkan Seçer, Silifke’deki Hayvan Bakım Merkezi’nin inşatının yeni bittiğini söylerken, Mut’ta da Hayvan Bakım Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi. Mut ziyareti sırasında hayvanseverlerin kendisinden talepte bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Önceki gün Mut ziyaretim sırasında bir grup hayvansever beni ziyarete geldi bulunduğum yere. Orada bir talep oldu, haklı bir talepti. Hemen oracıkta bu haklı talebi yerine getirmek üzere arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık ve kısa süre içerisinde Mut’ta da bir Hayvan Bakım Merkezi kuracağız. Hayvanseverlerin önemsediği konuların başında bu hayvan bakım merkezleri geliyor biliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, sahipsiz hayvanlar için yılda 250 ton kuru mama kullandıklarını, bunun da 120 tonunu 270 gönüllü hayvanseverle birlikte sokakta bulunan patili dostlara dağıttıklarını söyledi. Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını gerekçe göstererek evcil hayvanları için mama talep ettiklerini ancak bunları karşılayamadıklarını sözlerine ekledi.

“Sahipsiz hayvanlarımızı, dostlarımızı sahiplenelim. Onlara hayatlarında katkı sunalım”

Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasından ya da Alo 185 Teksin hattından da vatandaşların hayvan sahiplenebileceklerini duyuran Seçer, “Özellikle yalnız yaşayan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bir hayvanla; kedi, köpek; beraber hayatını sürdürmesi, onun başta psikolojisi açısından muazzam bir durum. Huzuru, mutluluğu, manevi duygularının açığa çıkması. Kısacası hayatı daha bir keyifli yaşaması açısından çok önemli. Siz de bu keyifli, bu değerli, bu anlamlı yaşamı sürün. Sahipsiz hayvanlarımızı, sahipsiz dostlarımızı sahiplenelim. Onlara hayatlarında katkı sunalım. Onların hayatlarını rahatlatalım” dedi.

“Mersin, Allah’ın yarattığı bütün dostlarla güzel”

Mersin’in coğrafyası ve içinde barındırdıklarıyla bir bütün olarak güzelliğine dikkat çeken Başkan Seçer, bu güzellikler için gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını söyledi. Seçer, “Mersin Allah’ın yarattığı bütün dostlarla güzel. Bizim görevimiz Mersin’i daha da güzelleştirmek, Mersin’i güzelleştirirken önce insanlarımızın maneviyatını güçlendirmemiz lazım, sevgiyi, hoş görüyü, yardımı, aidiyeti… Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, bu ülkenin yurttaşlarıyız. Önce barış, kardeşlik, huzur, birlik, beraberlik. Bizim önceleyeceğimiz bu olacak. Gerisini inanın çözeriz. Yolları da yaparız. Daha yeşil bir Mersin yaratırız. İmar kirliliğini ortadan kaldırırız. Ama önce Mersin’in huzurunu sağlayacağız” diye konuştu.

Başarır: “İnsanımızı, yeşilimizi, canlılarımızı, hepsini korumalıyız”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son dönemlerde katıldığı en anlamlı ve en güzel etkinliğin Pati Fest olduğunu ifade ederek, “Mersin’deki barınağımız Türkiye’de gördüğüm en güzel barınak. En temiz barınak. Gerçekten belediyemizdeki çalışanlarımız canlılarımıza, kedimize, köpeğimize hak ettiği gibi davranıyor, sahiplendirmeye çalışıyor. Barınaktaki bir yavruyu, bir kediyi, bir köpeği sahiplenelim. O yüzden bu çok lüks kedi, köpek satan yerlere gitmeyin” dedi.

“270 gönüllümüzle beraber çalışıyoruz”

Pati Fest sabahı Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve hayvansever derneklerinin gönüllüleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Padokları temizleyen gönüllüler, bakımevindeki canların kaplarına mamalar bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, iş birliği içerisinde yapılan çalışmayla ilgili “Gönüllü olarak böyle bir talepte bulundular. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak onlarla sürekli iyi bir diyalog içerisindeyiz. 270 gönüllümüzle beraber çalışıyoruz. İş birliği içerisinde çalışmanın daha verimli olacağını düşünerek can dostlarımıza bakan Yerel Hayvan Koruma Görevlileri’ne mama takviyelerinde bulunuyoruz. Buna benzer etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek” ifadelerine kullandı.

2,5 yıldır Ahbap’ta gönüllü olarak çalışma yürüttüğünü belirten Ece Sıla Şener, padokları temizlediklerini belirterek, “Burada diğer gruplarla beraberiz. Biz 7 kişilik bir grup olarak buraya geldik. Her gün temizleniyor zaten, temiz bir ortam var. Biz yine de onların ortamlarını temizlemeye yardım etmek için geldik. Sahiplenilmeyi bekliyorlar burada” dedi.

“Sahiplenme taraftarıyım, hiçbir zaman satın alma taraftarı olmadım”

Sahipsiz bir hayvanı festivalde sahiplenen Merve Taşçı, “Görünce dayanamadım. Zaten çok istiyordum. Bir ismi yokmuş, henüz karar vermedim. Birazcık heyecanlı. Muhtemelen eğitimi çok uzun sürecek. Büyük ihtimalle destek alırım. Benim için de güzel oldu. Evde yalnızdım, bir arkadaşım oldu” diye konuştu.

Köpeği Şila’yla birlikte festivale katılan Funda Bakırcı, “Bu sene daha çok katılım var ve daha eğlenceli geçiyor. Her sene daha da geliştirilmiş bir şekilde tekrarlanmasını isterim” derken, kedisi Kuzey’le birlikte festivale gelen Oktay Koca ise “Daha önce de bir kedimizi sokaktan sahiplenmiştik. Bu da Ramazan Bayramı’nda sabah kapımızda doğdu. Bunu da sahiplendik. 2 kedimiz, 2 çocuğumuz oldu. Bizi çok mutlu ettiler. Az önce burada da bir arkadaşımıza sahiplendirdik” dedi.