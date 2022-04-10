Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, mezarı başında dualarla anıldı

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922’de ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in, vefatının 103. yılında mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919’da idam edilen, 14 Ekim 1922’de ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in, vefatının 103. yılında mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ‘Şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak ve onların ideallerini yaşatmak zorundayız.” dedi.

Kartal Belediyesi, ‘Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için her sene olduğu gibi bu sene de ölüm yıldönümünde mezarı başında bir anma programı gerçekleştirdi. Milli Şehit Kemal Bey’in Kuşdili Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleşen törene; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2009-2019 yıllarında Kartal Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Op. Dr. Altınok Öz, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, sivil toplum örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’i saygıyla ve rahmetle andığını söyleyerek; “Kartal Belediyesi olarak, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ideallerine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu ve kurulma sürecinde ne kadar büyük zorluklar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Törende son olarak, Milli Şehit Kemal Bey ve tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

“Fertler Ölür, Millet Yaşar. Yaşasın Millet...”

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1. Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Yozgat mutasarrıf vekili olarak görev yaparken, o dönemde işgalcilerle iş birliği yaparak çetecilik yapan Ermenilerin ülkenin değişik yerlerine gönderilmesi sırasında bürokrat olarak görev almıştır. İttihat ve Terakki hükümeti görevden ayrılıp yerine Damat Ferit Paşa’nın başında olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi geldiğinde Ermeni Patrikhanesi ve İngiliz hükümetinin dayatması ile Ermeni tehcirinde görev yapanları yargılamak için Divan-ı Harb-i Örfi adında özel bir mahkeme kurulmuş, dönemin Ermeni Patriği Zevan Efendi tarafından bizzat hazırlanan ve İngilizler tarafından Damat Ferit hükümetine verilen yargılanacaklar ve cezalandırılacaklar listesine tepki gösteren mahkeme başkanı Hayret Paşa, bu dayatmayı kabul etmeyerek görevinden ayrılmış, onun yerine İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olan Mustafa Nazım Paşa getirilmiştir. Mustafa Nazım Paşa’nın, hukuki dayanaktan yoksun söylentileri delil kabul ederek verdiği cezalardan dolayı mahkemenin adı halk arasında 'Nemrut Mustafa Paşa Divanı' olarak adlandırılmıştır.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, kurulan özel mahkemeler tarafından ’10 Nisan 1919’da asılmış, 14 Ekim 1922 yılında TBMM tarafından Milli Şehit ilan edilmiştir.