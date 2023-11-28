2019 yılından bu yana; “Şişli’de, başka bir yerel yönetimin mümkün” mottosu ile belediye başkanlığı görevini başarı ile sürdüren Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden aday adaylığını açıkladı.

Muammer Keskin, 28 Kasım Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli İlçe Başkanlığı’na gelerek, adaylık başvurusunu ilçe yönetimine teslim etti. Keskin’i adaylık başvurusu sırasında; Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, partililer, amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve Şişlili komşuları da yalnız bırakmadı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen adaylık başvurusu sonrası CHP Şişli İlçe Başkanlığı’nda bir konuşma yapan Keskin, 2019 yılından bu yana; katılımcılığı, şeffaflığı, halkçılığı, eşitliği ve adaleti tüm hizmetlere yansıttıklarına vurgu yaptı. Keskin, şunları söyledi:

Baba ocağımızdan, evimizden, CHP’den Şişli Belediye Başkanlığı’na bir dönem daha adayım. Sadece Şişli’yi değil, İstanbul’u Ekrem başkanımızla bir kez daha kazanmak, İstanbul’un meclisini de kazanmak, kazandırmak için Şişli Belediye Başkanlığı’na bir dönem daha adayım! Sadece bu yerel seçimde başarı için değil, iktidar mücadelemizde, iktidar yolculuğumuzda, Şişli’yi lokomotif ilçelerden biri yapmak için buradayım, buradayız. Evet, hazırız, hem de çok hazırız. Ve mutlaka kazanacağız. Çünkü bizimkisi bir hak mücadelesi. Bu mücadelede varlığınız, desteğiniz bana sorumluklar verdiği kadar, büyük bir mutluluk ve güç de veriyor. Sağ olun, var olun. Her birinize ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Muammer Keskin Kimdir?

Muammer Keskin, 1954 yılında Ardahan’da doğdu. Üniversiteyi okumak üzere 17 yaşında İstanbul’a geldi. Üniversite yıllarında çalışma hayatına atıldı ve İstanbul Belediyesi’nde işe başladı. Toplumcu belediyeciliğin öncüsü olan Ahmet İsvan ve Aytekin Kotil gibi efsane belediye başkanlarıyla çalışma fırsatını bulduğu bu dönem, hayatını üstüne inşa ettiği HALKÇILIK, ADALET ve EŞİTLİK ilkelerine sıkıca bağlandığı yıllardır.

1980 darbesi sonrası 3 yıl öğretmenlik, sonrasında mesleği olan mali müşavirlik yaptı. 90’lı yıllarda SHP Şişli İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Partilerin birleşmesi sonrası CHP’de siyasete devam etti. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin hemen her kademesinde görev aldı. Kurultay delegesi oldu. Tüzük çalışmalarına katkı verdi. 2019 yılında Şişli Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve 31 Mart 2019’da seçildi.

45 yıldır Şişli’de yaşayan Muammer Keskin, Şişli Belediye Başkanlığının kendisi için ne anlama geldiğini şöyle tarif ediyor: “Şişli Belediye Başkanlığı benim için halkıma hizmet etme, kalıcı çözümler getirme fırsatıdır. Benim için geçmiş dönemlerde gördüğüm yanlışları düzeltme ve daha güzel bir Şişli yaratma imkanıdır. Ülkeme, halkıma, kentime, ilçeme olan borcumu ödeme şansıdır. Şişli Belediye Başkanlığı benim için, ‘Başka bir yerel yönetim mümkün’ iddiamızı hayata geçirmektir.”