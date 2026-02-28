Muğla Büyükşehir’den Ortaca ve Dalaman’a 545 Milyon TL’lik Dev Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca ve Dalaman’da toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımını hayata geçiriyor. Ortaca ve Dalaman’da birçok cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ortaca ve Dalaman ilçelerinde toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımının çalışmalarına Sarıgerme-Fevziye güzergâhından başlandı. Sarıgerme-Fevziye’de 7 bin 100 metrelik yolda sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Yatırım kapsamında Ortaca ve Dalaman’da onlarca cadde ve mahallede asfalt, kaldırım, yağmursuyu ve içme suyu imalatları yapılacak. Büyük ölçekli yatırımla birlikte Ortaca ve Dalaman’da ulaşım altyapısının daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Muhtar Varol: “Yapılan Yatırım Mahallemiz İçin Büyük Bir İhtiyaçtı”

Ortaca Sarıgerme Mahalle Muhtarı Musa Varol, 1999 yılından bu yana muhtarlık görevini yürüttüğünü belirterek yolun yenilenmesinin mahalle için büyük önem taşıdığını söyledi. Muhtar Varol, “Bölgemiz turizm açısından önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle yapılan yatırım mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yenilenen yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mahalle Sakinleri Yapılan Çalışmalardan Memnun

Sarıgerme Mahallesi sakinlerinden Gürdal İnce ise yolun eski halinin hem fiziki açıdan yıpranmış hem de ulaşım güvenliği açısından yetersiz olduğunu ifade etti. İnce, “Yolumuz modern ve konforlu bir yapıya sahip değildi. Vatandaşlarımız zaman zaman ulaşımda sıkıntı yaşıyordu. Yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli ve konforlu bir yola kavuşuyoruz. Bu yatırım için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Birol Akkuş da eski yolun oldukça kötü durumda olduğunu belirterek, “Yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli bir yola kavuşacağımıza inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Muğla’mızda Ulaşım Altyapısını Güçlendirmeyi Hedefliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ortaca ve Dalaman’da hayata geçirilen yol yatırımlarının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Muğla’mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Ortaca ve Dalaman, hem yerleşik nüfusu hem de turizm potansiyeliyle kentimizin önemli bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yapılan yatırımların sadece bugünü değil geleceği de planladığını vurgulayan Başkan Aras, “Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışıyoruz. Muğla’mızın her noktasına eşit ve adil hizmet götürmeye devam edeceğiz. 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımımızın Ortaca ve Dalaman ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.