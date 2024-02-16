Murat Kurum: ''İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Karagümrük Spor Kulübü’ne yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Kurum, “Kulübümüzün, altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. Fatih Karagümrük Spor’umuz için, takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi armağan edeceğiz.” dedi.

Kurum, göreve geldikten sonra spor alanındaki hedeflerini, “İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş. Bu manada biz İstanbul’u; Olimpiyat Şampiyonaları’nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları’nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz.” sözleri ile dile getirdi.

Gençlere spor alanında güzel olanaklar sunacaklarından bahseden Kurum, “1 Nisan sabahı da gerek Olimpik Veledrom, gerek Uluslararası Jimnastik Tesisi gibi alanları da İstanbul’umuz kazandırıyor olacağız.” ifadeleri ile hayata geçirecekleri projelere değindi.