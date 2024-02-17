Murat Kurum: ''Sitelerdeki fahiş aidat sıkıntısını ortadan kaldıracağız''

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Kurum burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un tesis yönetimi alanındaki zorluklarını biliyor ve bunlara yönelik çözüm önerilerimiz hazır." dedi.

İstanbul'da site ve tesis yönetimlerinin kalitesini artırma ve vatandaşların hayatını daha konforlu hale getirmek amacıyla, gerçekleştirecekleri yeniliklerden bahseden Kurum, “İstanbul’umuzda kat maliklerimizden gelecek talepler doğrultusunda, tıpkı tüm mahallelerimize yapacağımız etüt merkezleri gibi, sitelerimizin de ortak alanlarına kütüphane ve sağlık merkezleri kuracağız." dedi.

Aidatlarla ilgili mevcut sorunlara da değinen Kurum, "Bazı sitelerimizde fahiş oranda, nerdeyse bir kira kadar aidat alınmakta. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasında mevcut İBB yönetiminin sorunları görmezden geldiğini ve çözüm üretmekten uzak durduğunu ifade eden Kurum, "CHP’li yönetim tıpkı Don Kişot gibi. Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte mevcut yönetim de, 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor.” diyerek sözlerini bitirdi.