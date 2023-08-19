Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal çocukluk arkadaşlarıyla buluştu

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukluk arkadaşının davetiyle çıktığı Üçoluk Yaylası’nda, büyüdüğü evi buldu, öğretmen babası Mehmet Ali Uysal’ın kendi elleriyle okula çevirdiği ama şimdi harabe olan yapının önünde arkadaşlarıyla buluştu.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukluk arkadaşının davetiyle çıktığı Üçoluk Yaylası’nda, büyüdüğü evi buldu, öğretmen babası Mehmet Ali Uysal’ın kendi elleriyle okula çevirdiği ama şimdi harabe olan yapının önünde arkadaşlarıyla buluştu.

Üçoluk, bugün Konyaaltı sınırlarında içinde kalan ve bin 500 metre yükseklikte ormanının gökyüzüyle kucaklaştığı, büyüleyici manzarasıyla Antalya’nın en güzel yaylarından biri. Başkan Uysal, son nüfus sayımına göre sadece 227 kişinin yaşadığı ancak yaz sıcaklarında Kemer’den, Konyaaltı’ndan çok sayıda insanın geldiği yaylaya çocukluk arkadaşı Tahsin Tozan’ın aşure davetiyle çıktı.

Çocukluğunun da geçtiği ve artık bir mahalle olan Üçoluk’ta, Havut Önü Camii’nde düzenlenen aşure etkinliğinde Başkan Uysal, “Allah kabul etsin” diyerek kazanının kapağını kaldırdı ve mahalleliye aşure ikram etti. Ziyaretinde avlusunda oturup vatandaşlarla sohbet ettiği caminin aklında kalan ilk cami olduğunu söyleyen Uysal, sohbetin ardından ailesiyle bir dönem yaşadığı, okula başladığı Söğütcük mevkiine geçti.

Uysal, babası Mehmet Ali Uysal’ın 1971’de okulu dahi olmayan Kemer’in Ovacık köyüne öğretmen olarak atandığını söyledi. 1 yaşında geldiği Ovacık’ta 6 yaşına kadar kaldığını anlatan Başkan Uysal, yaşadıkları Söğütcük’ün hem Üçoluk’a hem de Ovacık’a yakın olduğunu belirtirken Söğütcük’e o yıllarda atlarla, katırlarla gelindiğini de sözlerine ekledi. Başkan Uysal, yanında çocukluk ve ilkokuldan sıra arkadaşlarıyla, ailesiyle yaşadığı evi, şimdi bir harabe olan ama babasının kendi elleriyle okula çevirdiği yapıyı buldu.

Uysal, “Ben biraz da zorunluluk gereği ilkokula 4 yaşında başladım. Burada bir ahır vardı. Onun zemin katını babam kireçle ve yapı malzemeleriyle onarıp sınıf haline getirmişti. 5 sınıf bir aradaydık” diye o günleri anlattı.