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Muratpaşa Belediyesi patili dostlar için konser düzenledi

Muratpaşa Belediyesi patili dostlar için konser düzenledi
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yalım Park’ta sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere katıldı.

Antalya’da pazar günü sokak hayvanlarına mama toplamak amacıyla ücretsiz konser düzenlendi. Dünyaca ünlü falez sahil bandında bulunan Yalım Park’ta düzenlenen konsere Antalyalılar akın etti. Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen konserde Ersan Tay ve orkestrası sahne aldı. Konsere Sencan Köymen, Çişil Gürün ve Caner Efe de konuk solist olarak katıldı. Konseri kamp sandalyelerinden takip eden Antalyalılar, keyifli saatler geçirirken etkinlikte yaş ve kuru mama olmak üzere yaklaşık 400 kilo mama bağışı toplandı. Etkinliğe katılan Başkan Uysal ise kent sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi, gençlerle dans etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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