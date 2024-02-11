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Muratpaşa Belediyesi'nin ''Turunç Masa'' hizmeti tam not aldı

Muratpaşa Belediyesi'nin ''Turunç Masa'' hizmeti tam not aldı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10’uncu yılına giren ''yönetişim sistemi'' Turunç Masa, yılın ilk ayında 13 bin 595 başvuruyu kayda alırken ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı yüzde 94.8 oldu.

Turunç Masa, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi olarak Kasım 2014’te kuruldu. 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini çözüme kavuşturan, önerileri alarak uygulanmasını sağlayan ve kamu hizmetini herkese eşit şekilde ulaştıran Turunç Masa, ocak ayında saatte yaklaşık 18 başvuruya cevap verdi, kayda aldı.

Ocak ayında Turunç Masa’nın farklı birimlerince kayda alınan başvuru sayısı 13 bin 620 oldu. Muratpaşalıların başvuru için en çok tercih ettiği yöntem 444 80 07 numaralı çağrı merkezi oldu. Kayda alınan 11 bin 103 başvuru bu kanalla yapılırken bin 775 başvuru ise internet aracığıyla yapıldı. Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlanması açısından ilçe sakinlerinin memnuniyet oranı ise ocak ayında yüzde 94.8 oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uysal, Turunç Masa’nın Türkiye’nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunun altını çizdi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, “Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Turunç Masa’nın bu anlamda bir özelliği de demokratik olmasıdır. Herkes, her koşulda ulaşabilir” diye konuştu.

TURUNÇ MASA NASIL ÇALIŞIR?

Turunç Masa, herhangi bir kanalı üzerinden talebi aldığı anda başvuru sahibinin cep telefonuna SMS bilgilendirmesi yapar. İkinci adımda alınan talep Turunç Masa Koordinasyon Merkezi’ne iletilir ve artık bu talebin takipçisi Koordinasyon Merkezi olur. Merkez, ilgili müdürlüklerle çalışarak en geç 2 gün içerisinde talep sahibine dönerek sürece ilişkin bildirim yapar. Sorun çözüldükten sonra talep sahibine bilgi verilir. Süreç tamamlandıktan sonra memnuniyet ölçümleri yapılır.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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