Muratpaşa ünlü şair Shevchenko’yu andı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Ailesi Derneği’yle, Ukraynalı şair Taras Hryhorovych Shevchenko’nun doğumunun 210’uncu yıl dönümünü Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı’nda andı.

Muratpaşa Belediyesi, Ukraynalı ünlü şair Taras Hryhorovych Shevchenko’nun doğumunun 210’uncu yılı anısına tören düzenledi. Ukrayna Kültür Parkı’nda düzenlenen törene Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri de katıldı. Başkan Uysal burada yaptığı konuşmada “Muratpaşa’mızda savaş yok, Muratpaşa’mızda barış var” dedi.

Dünyada ki bütün savaşların bir an önce bitmesini temenni eden Uysal, Shevchenko’nun Ukrayna halkına ruh veren, üst düzey edebiyat ve resim yeteneğine sahip bir sanatçı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ise Başkan Uysal ve Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri Ukrayna Kültür Parkı’nda bulunan Taras Hryhorovych Shevchenko’nun rölyef anıtı önüne çiçekler bırakarak ünlü sanatçıyı andı.