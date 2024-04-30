Muratpaşa'da ﻿Dünya Çocuk Hakları Parkı tamamlandı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Sedir Mahallesi’ne 2 bin 850 metrekarelik yeni bir park daha kazandırdı. Duvarlarında çocuklara ilişkin sözlerin yer aldığı park, Dünya Çocuk Hakları Parkı adını taşıyor.

Son 10 yılda ilçeye 323 yeni park kazandıran Muratpaşa Belediyesi, yeni dönemde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye, Sedir Mahallesi’nde 2 bin 850 metrekarelik Dünya Çocuk Hakları Parkı’nın yapımını tamamladı. Park, mobilyalarından çiçeklerine tüm peyzajıyla Muratpaşa Belediyesi imzası taşıyor. Belediyenin tasarlayıp ürettiği engellilere yönelik banklar, bitki üretim tesisinde yetiştirilen çiçekler parkta yer alıyor. Vatan Bulvarı üzerinde bulunan parkta ayrıca çocuk hakları ile ilgili sözler ve bir de anıt yer alıyor.