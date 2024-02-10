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Muratpaşa'da Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursu başlıyor

Muratpaşa'da Halkla İlişkiler ve Organizasyon kursu başlıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle ‘Halkla İlişkiler ve Organizasyon’ kursu düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen ‘Halkla İlişkiler ve Organizasyon’ alanında eğitim programı hazırladı. Hazırlanan eğitim programıyla öfke, stres, zaman yönetimi, kriz yönetimi, kişiler arası, grup ve örgüt iletişimi modelleri hakkında beceriler kazandırmanın yanı sıra sunum yapma becerisi, kurum içi yazılı ve sözlü araçlar kullanabilme, organizasyon düzenleme alanlarında becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Eğitim programının sonunda katılımcıların halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış olması amaçlanıyor. Eğitim programına başvurular, www.muratpasa-bld.gov.tr internet adresi üzerinden 16 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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