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Muratpaşa'da kent sakinleri Komşu Sahnesi’nde bir araya geldi

Muratpaşa'da kent sakinleri Komşu Sahnesi’nde bir araya geldi
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliği ile kent sakinlerinin eşsiz manzaralı noktalarından Ziya Gökalp Parkı’nda ‘Komşu Sahne’ kurdu. Dinleyicilerin kamp sandalyeleri ve minderlere oturarak takip ettiği konserde keyifli dakikalar yaşandı.

Muratpaşa Belediyesi havaların ısınmasıyla kendini dışarı atan kent sakinlerinin haftasonunu aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için Komşu Sahne’yi dinleyicilerle buluşturdu. Metehan Çiçek ve Cosmos Orkestrası’nın sahne aldığı konserde çok sayıda aile yer aldı. Sabahın erken saatlerinde ailecek Pazar kahvaltısı yaptıklarını söyleyen Berna Akmeşe konser olacağını öğrenmeleri üzerine ailecek katılmak için beklediklerini dile getirdi. Muratpaşa Belediyesi’nin güzel etkinliklere imza attığını da sözlerine ekleyen Akmeşe etkinliklerin devamını beklediklerini söyleyerek belediyeye teşekkür etti.

Konser yakından takip eden solistin annesi Belma çiçek ise Muratpaşa Belediyesi’ne şu sözlerle teşekkür etti:

“Çok güzel bir konsept, çok güzel bir konser olduğuna inanıyorum. Öncelikle Muratpaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinliği bizimle paylaştığı için. Çok güzel bir pazar günü yaşıyoruz. Bunun devamını bekliyoruz. Oğlumu böyle bir etkinlikte gördüğüm için çok mutluyum. Ayrıca belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer, son derece samimi, son derece içten. Her şey çok güzel.”

Komşu Sahnesi’nin bir sonraki adresi ise Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı olacak. Metehan Çiçek ve Cosmos Orkestrası’nın sahne alacağı etkinlik 12 Mayıs’da gerçekleşecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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