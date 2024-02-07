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Muratpaşa'da Teneffüs Park yarıyıl tatilinde 25 bin 89 kişi ağırladı

Muratpaşa'da Teneffüs Park yarıyıl tatilinde 25 bin 89 kişi ağırladı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik hazırladığı 20 farklı etkinlik, oyun alanı, hobi ve sanat atölyelerinde 25 bin 89 kişiyi ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’ne 2016’da 16 bin metrekare alana kurduğu çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, yarıyıl tatilini birbirinden renkli etkinliklerle geçirdi. 20 farklı etkinliğin düzenlendiği Teneffüs Park’ta oyun alanlarına, hobi ve sanat atölyelerine tatil süresince 12 bin 145’i çocuk olmak üzere 25 bin 89 kişi katıldı. Parkta bu yıl aileler için de ‘Aileler Yarışıyor’ başlığı altında yarışmalar düzenlendi. Kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı gibi geleneksel çocuk oyunları da yapılan etkinlikler arasında yerlerini aldı. Düzenli programla gerçekleştirilen etkinlikler her gün 17.00’de başlayan köpük ve dans partisiyle son buldu.

Kapılarını ziyaretçilerine sabah 10.00’da açan Teneffüs Park pazartesi günleri hariç her gün çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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