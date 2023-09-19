Muratpaşa'daki Gitar Festivali 12 yaşında

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlediği ‘12. Uluslararası Gitar Festivali’ 21 Eylül Perşembe başlıyor. 3 gün boyunca devam edecek festivalin açılış konserinde klasik gitarın önemli isimlerinden Ahmet Kanneci sahnede olacak.

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlediği ‘12. Uluslararası Gitar Festivali’ 21 Eylül Perşembe başlıyor. 3 gün boyunca devam edecek festivalin açılış konserinde klasik gitarın önemli isimlerinden Ahmet Kanneci sahnede olacak.

Yeni virtüözleri, gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 12’nci yaşını, 3 günlük festivalle kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen festival, 21-23 Eylül tarihleri arasında Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Aynı zamanda festivalin sanat danışmanı olan klasik gitarın önemli isimlerinden Ahmet Kanneci konseriyle başlayacak festivalde ikinci gün Senio Alirio Diaz ve Salvatore Daniele Pidon festival sahnesini paylaşacak. Festivalin üçüncü günü ise blues, klasik ve pop vokali Tunç Ataç ve Melis Ataç, Fatma Parlakol, Özcan Dal ve İlke Türkdoğan müzikseverlerle olacak. Konserler, saat 20.00’de başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ni 12’nci yılına ulaştırmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Festivalin kentin merakla beklenen etkinlikleri arasında yer aldığını ve bir marka haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Ahmet Kanneci’nin sanat danışmanlığında böyle bir festivali düzenliyor olmak Antalya’mızın kültür ve sanat dünyası içinde çok değerli. Kültür ve sanat etkinlikleri, bir şehir için temel altyapı hizmetlerinden farksızdır, vazgeçilmezdir, gereklidir” diye konuştu.