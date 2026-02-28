  1. Anasayfa
Muratpaşa’dan bal mumu atölyesi

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Bal Mumu ile Mum Yapım Atölyesi” düzenliyor.

Doğal ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin tanıtılacağı atölyede katılımcılar, bal mumundan mum yapımını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Hem keyifli hem de öğretici bir ortamda gerçekleşecek etkinlikte kadın dayanışması ve birlikte üretmenin önemi vurgulanacak. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği bu özel atölye, 8 Mart etkinlikleri kapsamında hem farkındalık yaratacak hem de katılımcılara doğal üretim deneyimi sunacak. Atölye, 6 Mart saat 14.00’te Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içerisinde gerçekleştirilecek. Çalışmaya kent sakinlerinin yanı sıra kadın muhtarlar ile belediyenin kadın yöneticileri ve birim müdürleri de katılacak.

