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Mustafa Bozbey: Yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz

Mustafa Bozbey: Yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz
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CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sandıkların yüzde 28'inin açıldığını partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, partisinin yüzde 15'lik bir farkla önde olduğunu açıkladı. 

Bozbey, şunları söyledi:

"CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey: Bizim aldığımız son veriler, yaklaşık olarak büyükşehir belediyesi seçimi olarak yüzde 28 civarında açılan sandık var. Biz yaklaşık olarak 15 puan civarında önde görünüyoruz."

 

Etiketler bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi mustafa bozbey
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