Öner Yağcı 4. Edremit Kitap Fuarı’nda konuştı: Cumhuriyet olmasaydı 68 kuşağı olmazdı

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Edremit Kitap Fuarı yazar, şair ve gazetecilerin katılımıyla devam ediyor. Fuarın beşinci gününde İlyas Salman, Işık Öğütçü, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Öner Yağcı, Nevzat Çelik kitapseverlerle buluştu.

Çok yoğun ilginin olduğu fuarın beşinci gününde, onlarca filmde unutulmaz karakterlere hayat veren duayen oyuncu İlyas Salman Sinemada siyasi mizahın dününü ve bugününü sevenlerine anlattı. Salman hayat hikâyesinden kesitler anlattığı söyleşide şiirlerden ve türkülerden parçalar seslendirirken büyük bir beğeni ile izlendi.

Türk edebiyatının önemli ismi Orhan Kemal’in oğlu Araştırmacı- Yazar Işık Öğütçü ise hem babasını hem de edebiyatı anlattı.

ARAL: AŞK İMKANSIZ BİR DUYGUDUR

Fuarda okuyucularıyla buluşan İnci Aral edebiyatta aşkı anlatırken, “Aşk zaten imkansız bir duygudur. Aşkın imkansızlığını çok kez anlattım.çünkü elbet bir gün aşk biter. Aşkın bitişi için sayısız öge vardır. Kurumlaşma başlar. Evlilikte, birlikte yaşamada aşk biter. Yerini sevgi, saygı, dostluk, arkadaşlık alır. Ama bu bile bir bitiştir. Ancak hiç kavuşamayan aşıklar vardır. O zaman aşk ömür boyu sürer” dedi…

TAZEOĞLU: YAZARA KİM YAZDIRIR?

“Şiirden Romana, Denemeden Hikayeye” başlıklı söyleşide Kahraman Tazeoğlu, “kendimizi ifade edebilmek ve başkalarına da yaşadığımız tecrübelerden dolayı yol gösterebilmek için yazıyoruz. Pek çok kişi şunu çok merak ediyor ve soruyor; “Yazdıklarımızı yaşadıklarınız mı yazdırdı, siz mi yazdınız? Örneğin aşk hikayesi yaşıyor isek, sizi mi dikkate aşacağız yoksa bunları size yazdıranları mı dikkate alacağız? diye soruyorlar. Ben de her yerde sorduğum gibi şimdi size soruyorum, yazan mı? Yazdıran mı? Her yerde sonuç “yazdıran” çıkıyor olsa da gerçek böyle değil…

ÖNER YAĞCI: BU TOPRAKLAR YENİ LİDERLER ÇIKARACAK

4. Edremit Kitap Fuarı 5. gününün son paneli şiir ve müziği buluşturdu. Yazar Öner Yağcı ve Şair Nevzat Çelik’in yaptığı söyleşi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. ;Yazar Öner Yağcı, “Cumhuriyet olmasaydı, cumhuriyetin devrimleri, kurumları olmasaydı, bu kurumlarda yetişen öğretmenler olmasaydı 68 kuşağı olmazdı. 68 kuşağından sonra 80 yaşanan baskılara rağmen 2013’te Gezi Direnişi olamazdı. Onun için en umutsuz ortamda bile Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderi çıkarıp Anadolu’nun kurtuluşunu sağlayan bu topraklar mutlaka içimde bulunduğumuz karanlık dönemlerde de doğru önderleri çıkararak doğru politikaları öneren siyasal iktidarları işbaşına getirerek içinde bulunduğumuz karanlıktan kesinlikle çıkaracaktır” dedi.

İMZALAR

Söyleşilerin yanı sıra yazarlar Prof. Ahmet Övgün Ercan, Berdan Ber, Cevat Turan,Erdal Yıldırım, Dr. Ercan Yüksel, Ersin Bilge, Esin Ulutaş, Esma Bayraktar, Hakan Ahmet Tunç, Hamit Kapan, Hatice Dökmen, Hatice Şirin Uyanık, İlyas Salman, İnci Aral, Işık Öğütçü, Mesut Şenol, Murat Bulut, Necdet Saraç, Nevzat Çelik, Prof. Niyazi Kahveci, Ozan Uslu, Öner Yağcı, Ömer Güngör, Recep Şahbaz, Ruşen Gültekin, Şener Altun, Ünal Özmen, Yılmaz Nas, Zeynep Özügenç kitaplarını imzaladı.