Paşayeva'nın ismi Ankara'da yaşayacak
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın ismi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan parkta yaşayacak.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, 28 Eylül'de yaşamını yitiren Paşayeva'nın isminin bir parka verilmesi için Belediye Meclisine sunduğu başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.
ABB Meclisi'nin kararıyla Paşayeva'nın ismi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan park alanına verildi.
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