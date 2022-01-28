Patili dostlar Beylikdüzü Belediyesi'ne emanet

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının tüm bakım, tedavi ve sahiplendirme işlemlerini 2021 yılında da özenle gerçekleştirdi. Müdürlük ayrıca halk sağlığının korunması için sinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları ile dezenfeksiyon işlemlerini de yıl boyunca sürdürdü.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi ve aşılama işlemlerini 2021 yılında da titizlikle gerçekleştirdi. Patili dostlara en iyi koşullarda ortam sunmak için büyük bir özveriyle çalışan müdürlük, 2021 yılında 2 bin 67 hayvana muayene ve tedavi hizmeti verdi. Müdürlük tarafından ayrıca 279 hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Kış şartlarında barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de 174 adet kedi evi yerleştirilirken farklı besleme noktalarına da her gün 2.5 ton pişmiş yemek ile kuru mama dağıtımı gerçekleşti. Öte yandan gerek bakımevinde gerekse bölgede serbest yaşayan hayvanların gönüllü vatandaşlarla iş birliği içinde beslemeleri organize edilerek, sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

İlaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle gerçekleştirildi

Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri ise Beylikdüzülü vatandaşların konforunu sağlamak için belirli noktalarda periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını yıl boyunca titizlikle sürdürdü. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen larva ilaçlama çalışması da düzenli olarak devam etti. Hijyen ve temizliğin öneminin arttığı süreçte müdürlüğün yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile ortak kullanım alanları da düzenli olarak dezenfekte edildi.