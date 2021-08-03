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Sarıyer Akademi'den LGS'de yüzde 99 başarı

Sarıyer Akademi'den LGS'de yüzde 99 başarı

Bir milyondan fazla öğrencinin girdiği LGS’ye Sarıyer Akademi ile hazırlanan 185 öğrenci yüzde 99,50 başarıya imza atarak nitelikli okullarda eğitim almaya hak kazandı.

Binlerce öğrenci ve velinin heyecanla beklediği lise yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavlara Sarıyer Akademi ile hazırlanan ve sonrasında tercihlerini yapan öğrenciler yüzde 99 başarıya imza atarak istedikleri okullara yerleşti. Sarıyer Akademi’de 5 öğrenci Fen Lisesi, 132 öğrenci Anadolu Lisesi, 29 öğrenci Türk özel okulu, 5 öğrenci yabancı özel okulu, 1 öğrenci Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi, 6 öğrenci meslek lisesi, 8 öğrenci ise İmam Hatip Lisesi’ni kazandı. 1 milyon 38 bin 492 kişinin katıldığı sınavda Sarıyer Akademili 106 öğrenci merkezi yerleştirme, 43 öğrenci ise yerel yerleştirme ile istedikleri okulları kazandı.

Etiketler sarıyer belediyesi
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