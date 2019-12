Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten yeni yıl mesajı

İşte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yeni yıl mesajı:

Sevgili Sarıyerliler,

İnsanlığın var olduğu günden bu yana ulaşmak istediği iki temel unsur vardır; adalet ve eşitlik. Barış, sevgi, dostluk, hoşgörü ve birliktelik ancak eşitlik ile adaletin üstünde yükselebilir. Bizler, yüzyıllardır farklı kültürlerin bir arada, kardeşçe yaşadığı Sarıyer’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yeni yılda bu hoşgörü ortamını tüm dünyaya yaymak için hem yurttaşlar hem de kurumlar olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hangi ölçekte olursa olsun temel olan, tüm farklılıkların zenginlik olduğu bilinciyle yaşamın kendi kurallarını, demokrasiyi ve adaleti, bütün insanlık için işletebilmektir.

Her zaman belirttiğimiz gibi, yerel yönetim anlayışımızı her şeyden önce “Toplumun birlik, beraberlik, dayanışma, hoşgörü, barış ve huzur içinde yaşamasını devam ettirmek” üzerine kurduk. Çünkü bunu başaramadığımız takdirde gerçekleştireceğimiz, diğer projelerin hiçbir öneminin kalmayacağını çok iyi biliyoruz. Yeni yılda da bulduğumuz her fırsatta barışı, sevgiyi, adaleti, demokrasiyi ve birlikte yaşamanın güzelliğini dile getireceğiz.

2020’de dünyaya sevgi dilinin hâkim olmasını temenni ediyor, bütün insanlık için mutluluk ve sağlık diliyorum.