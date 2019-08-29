Sarıyer Belediyesi'nden herkes için erişim projesi

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sarıyer halkına daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Sarıyer için yola çıkan ve 2009’dan bu yana altyapı ve üst yapı çalışmalarında rekor rakamlara ulaşan Fen İşleri ekipleri büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarına vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda Arabayolu Caddesi ile devam etti.

VATANDAŞ MEMNUN

Sarıyer sınırları içerisinde, tüm mahallelere ait alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi için halkla sürekli bir arada olan, vatandaşların taleplerini ve gelen dilekçeleri değerlendiren Sarıyer Belediyesi ekipleri, insanların yürürken zorluk yaşadığı Arabayolu caddesi üzerindeki sorunlu alanları bir bir belirledi. Özellikle; engelli, yaşlı ve hamile vatandaşların kaldırımları kullanamamaktan şikâyet ettiği caddede, yaklaşık dokuz ay süren çalışma sonucunda kaldırımlar yeniden düzenlenirken gelişigüzel parklanmaların da önüne geçildi. Ekipler proje bitiminden sonra vatandaşlardan gelen dönüşlerin olumlu yönde olduğunun vurgusunu da yaptı.