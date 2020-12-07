Sarıyer Belediyesi'ni yıkan ölümü haberi

Sarıyer Belediyesi İmar Müdürü Mahmut Ali Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İmar Müdürü'müz Mahmut Ali Kaya'yı kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Sarıyer Belediyesi ailesinin başı sağolsun" denildi.

ŞÜKRÜ GENÇ'TEN MAHMUT ALİKAYA MESAJI

Sarıyer Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acı Kaybımız Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İmar müdürümüz Mahmut Alikaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Görevi süresince Sarıyer’e nice değerler kazandırdı. Onu asla unutmayacağız. Başımız sağolsun" dedi.

Öte yanndan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek yaptığı açıklama ile Sarıyer Belediyesi İmar Müdürü Mahmut Alikaya'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

