Sarıyer Edebiyat Günleri devam ediyor: Yaşasın edebiyat, yaşasın sanat

Usta isimlere ev sahipliği yapan 8. Sarıyer Edebiyat Günleri bugün de tüm coşkusuyla devam etti. Çocuk edebiyatçısı Behiç Ak’ın “Kitapların Renkli Dünyası” isimli söyleşi ile başlayan program, Onur Bütün’ün moderatörlüğünü yaptığı Şafak Baba Pala ve Doç. Dr. Taçlı Yazıcıoğlu’nun konuk olduğu “Bir Varoluş Mücadelesi Olarak Kadın ve Edebiyat” ile Sebahat Altıparmak’ın moderatörlüğünü yaptığı Mustafa Kemal Erdemol ve Akın Birdal’ın konuk olduğu “Vedat Türkali 100 Yaşında” panellerinin ardından Hakan Gerçek’in İstanbul şiirlerini seslendirdiği Şiir Teknesi ile son buldu. Edebiyatseverlerin akın ettiği festivalde çok sayıda usta isim sevenleriyle bir araya gelerek, kitaplarını okurları için imzaladı.

KADIN KAHRAMANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Alanı dolduran vatandaşlar güne Onur Bütün’ün moderatörlüğünü üstlendiği Şafak Baba Pala ve Doç. Dr. Taçlı Yazıcıoğlu’nun konuk olduğu “Bir Varoluş Mücadelesi Olarak Kadın ve Edebiyat” isimli panelle devam etti. Panelin konuşmacılarından Şafak Baba Pala, “Dünyanın en güzel manzarasında böyle bir etkinliğe katılmak çok önemli. Belediyecilik çok kritik çünkü hayatın tam içindesiniz. Çalışmaları hayatın içinden bakarak yürütürsünüz. Biz diyoruz ki edebiyat halkın asıl sanatıdır. Böyle düşününce tüm çalışmalarınızın temeline edebiyatı almak zorundasınız. Hepimizin edebiyatla buluşmasının bir hikayesi vardır. Benim geldiğim Nilüfer Belediyesi’nde toplumsal eşitlik birimi var. Yönetimsel anlamda kadınlar ne kadar üst birimlerde önce bunu tartışmak lazım. Eşitlik birimi ile ilgili yaptığımız çalışma belki o dönem ilkti. Önemli olan kadınların görüşlerine değer verilmesi” dedi. Doç Dr. Taçlı Yazıcıoğlu ise “Kadın kahramanlarına ihtiyacımız var. Çünkü gelecek nesiller kadın ve erkeğin aynı anda kahraman olabileceği örneklere bakarak şekillenecekler” diye konuştu. Yazıcıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e kadınlara yönelik yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, “ Sarıyer Edebiyat Günleri’nde kadın katılımcı oranı çok yüksek. Sarıyer Belediyesi’ni kadınlara yönelik yaptığı pozitif ayrımcılıktan ötürü tebrik ediyorum” dedi.

VEDAT TÜRKALİ 100 YAŞINDA

8. Sarıyer Edebiyat günleri üçüncü gününde program Sebahat Altıparmakoğlu’nun moderatörlüğünde Mustafa Kemal Erdemol ve Akın Birdal’ın konuşmacı olarak katıldığı “ Vedat Türkali 100 Yaşında” paneliyle devam etti. Edebiyatın dev çınarı ve 5. Sarıyer Edebiyat Günleri Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü sahibi usta yazar Vedat Türkali’nin hayatından kesitlerin anlatıldığı panel büyük ilgi gördü. Etkinlik ünlü oyuncu Hakan Gerçek’in seslendirdiği İstanbul şiirleriyle renklenen Şiir Teknesi’nin ardından son buldu.