Sarıyer'de 261 bin kilogram atık motor yağı toplandı

Yasadışı yollarla yakıtlara karıştırılan, kontrolsüz ortamlarda yakılan ve çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığını tehdit ederken, 1 litre atık yağ bir milyon litre içme suyunu kirletiyor. Kent yaşamının ve doğanın korunması için öncü olacak projelere imza atan Sarıyer Belediyesi ile PETDER bu kirliliğe dur demek için bir araya geldi. Proje kapsamında Maslak Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden yetkililer, firma sahiplerine toplama çalışmaları hakkında bilgi verilerek, atık motor yağları hakkında kapsamlı bir eğitim düzenlendi. Atık motor yağlarının toplanması, geri kazanımı veya bertarafının sağlanması konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tek "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olan PETDER ve Sarıyer Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği farkındalık projesi kapsamında ocak ayından bugüne kadar Maslak Sanayi Sitesi’nde 261 bin 672 kg atık motor yağı toplandı.

ÜÇ KATEGORİYE AYRILIYOR

Atık Motor Yağlarını Toplama Yönetmeliği kapsamında, kullanım sonrası ortaya çıkan atık yağlar, içerdiği kirleticilerin oranına göre üç ana kategoriye ayrılıyor. 1. kategoride yer alanlar geri kazanım tesislerine, 2. kategoride yer alanlar enerji amaçlı geri dönüşüm yapan çimento, kireç fabrikalarına ve ihracata, 3. kategoride yer alanlar ise imha işlemi yapan İZAYDAŞ firmasına teslim ediliyor.

TÜM İŞLETMELER YÜKÜMLÜ

Çevre ve Orman Bakanlığı, faydalı kullanım ömrü tamamlanan atık motor yağlarının çevre sağlığına yönelik önemli bir tehdit unsuru olması nedeniyle, kontrolsüz bir şekilde yakılması veya geri kazanımını yasaklayarak sadece motor yağı üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından toplanıp lisanslı tesislerde işlenmesine izin veriyor. Yönetmeliğe göre atık motor yağlarının Yetkilendirilmiş Kuruluşlar veya Motor Yağı Üreticileri dışında toplanması yasaklanıyor. Yönetmelik uyarınca elinde atık yağ bulunduran tüm işletmeler ve üreticiler, atık yağlarını kırmızı renkli tanklarda biriktirmek, yetkili laboratuvarlarda analizini yaptırarak atık yağın kategorisini belirlemek ve motor yağı üreticisine veya Yetkilendirilmiş Kuruluşa teslim etmekle yükümlü oluyor.