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  4. 23 Ağustos 2019 23:29

Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı

Sarıyer Bahçeköy’de kolonları patladığı için boşaltılan 39 dairenin bulunduğu, 9 katlı bina ile alakalı çıkan ön raporun ardından eşyaların tahliyesine başlandı.

Sarıyer'de kolonları patlayan binanın tahliyesine başlandı
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Bahçeköy’de geçtiğimiz günlerde kolonları patladığı için boşaltılan ve hazırlanan ön rapora göre riskli bulunan binada bugün sabah saatlerinde eşyaların tahliyesine başlandı. Hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı belirtilmişti. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin kontrolünde ve tek seferde en fazla iki kişi olmak kaydıyla binaya giren vatandaşlar tahliye işlemine başladı.Tahliye işlemleri boyunca bina sakinlerini yalnız bırakmayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç “Başından beri herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Bugün 3 bina sakinin eşyalarını tahliye etmesi planlanıyor. 

tahliye , sarıyer
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