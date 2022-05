Sarıyer'de Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Etik Uluslararası Semineri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün 2022 yılını küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri yılı ilan etmesi Sarıyer Belediyesi, İBB, İSYÖN, Food and Agriculture Organization of the United Nations, SÜR-KOOP, ZMO, EurSafe, Friedrich Ebert Stiftung ve TARGET' i bir araya getirdi. "Ölçeği Küçük, Değeri Büyük" başlığının vurgulandığı seminere 2. Bölge İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, İSYÖN Genel Müdürü Hamdi Arpa'da dinleyici olarak katıldı.

“Hedefimiz ülkemizin balıkçılık politikasının istenilen seviyeye ulaşması için katkıda bulunmak”

Sarıyer Belediyesi olarak balıkçılık sektörüne büyük önem verdiklerinin altını çizen Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, “İlçemizde balıkçılık sektöründen doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini sağlayan yaklaşık 10 bin kişi mevcut. Biz Sarıyer Belediyesi olarak bu sektöre verdiğimiz değeri belediyemizde Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimini kurarak gösterdik. Kooperatiflerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yerel yönetim olarak bu alanda ortaya koyduğumuz çalışmalarla birlikte hedefimiz çalışmalarımızı daha da kapsamlı hale getirmek, ülkemizin balıkçılık politikasının istenilen seviyeye ulaşması için katkıda bulunmak, uluslararası alanda iş birlikleri kurarak ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Küçük ölçekli balıkçılık çok önemli”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Cemal Talu, "Balık ve Boğaziçi İstanbul'u ışıltılı benzersiz ve masalsı bir şehir yapıyor. Küçük ölçekli balıkçılık gerçekten çok önemli. Yaşamımıza kattıkları için İstanbullu tüm küçük balıkçılara saygılarımı sunuyorum. Endüstriyel balıkçılığın denetimin kontrolünün çok önemli olduğunu biliyorum. Küçük ölçekli balıkçılığın mutlaka desteklenmesi gerektiğini inanıyorum" dedi.

Çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı programda konuşan uzman isimler biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve okyanusların tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin çevresel faaliyetler açısından çok önemli bir konu teşkil ettiğine vurgu yaptı.

“Tarihi bir gün yaşadık”

Konuşmacıların ardından seminerin sonuç bildirgesini açıklayan Talu, “Sanıyorum tarihi bir gün yaşadık. Türkiye'de ilk kez balıkçılık etiği konusunda bir toplantı yapıldı. Toplumla mutlaka buluşmamız lazım. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu. Küçük ölçekli balıkçılık gerçekten çok değerli, buna çok yürekten inanıyorum. Yaşama büyük değer katıyorlar. Onların yanında olalım” şeklinde konuşarak semineri sonlandırdı.