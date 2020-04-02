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  4. 02 Nisan 2020 13:21

Sarıyer'de online belediyecilik ile evde spor vakti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan Sarıyerliler, evdeki zamanlarını yoga, pilates, zumba, aerobik gibi spor dersleri, konser ve çocuklar için hazırlanan drama videolarıyla kaliteli şekilde değerlendirirken, hem ruh hem de fiziksel sağlıklarını koruyor.

Sarıyer'de online belediyecilik ile evde spor vakti
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Günlerdir evlerinde kendilerini karantinaya alan Sarıyerli vatandaşlar için Sarıyer Belediyesi spor tesislerinde görevli profesyonel eğitmenlerce hazırlanan egzersiz programları belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlamaya başladı. Bu videolar tüm yaş gruplarının evde kolaylıkla uygulayabilecekleri egzersiz önerilerinden oluşuyor. Yetişkinlere özel egzersiz programının yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylere yönelik egzersizleri ve evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri de kapsıyor. Salgının yayılmasını engellemek için evde kalan vatandaşların günlük hareketlerinin azalmasına çözüm olarak hazırlanan video serilerinin devamında sosyal medya canlı yayın eğitimleri de verilecektir. Tüm egzersizler herhangi bir sağlık problemi olmayan bireylere yönelik hazırlanmış olup, sağlık problemi olanların önce doktora danışması önem taşımaktadır.

Çocuklar da unutulmadı

Tüm gün evde olan çocuklar için yeni aktivite bulmakta zorlanan anne babalar için hazırlanan eğitici videolar ve drama dersleri yine sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Ayrıca koronavirüsün çocuklara nasıl anlatılması gerektiği gibi bilgilendirme videoları  da yer alıyor.

Konserleri kaçıranlara müjde

Daha önce Sarıyerliler tarafından büyük ilgi gören konserlerin videoları da bu süreçte sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

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