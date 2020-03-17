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  4. 17 Mart 2020 15:43

Sarıyer'de yeşil alan ve parklar ilaçlanıyor

Sarıyer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan yeşil alan ve parklarda virüse karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda oyun grupları, spor aletleri çardaklar ve banklar özel ekip tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor.

Sarıyer'de yeşil alan ve parklar ilaçlanıyor
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Sarıyer Belediyesi koronavirüs için aldığı önlemleri sıklaştırdı. Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüse karşı ülke genelinde tedbirler artırıldı. Sarıyer Belediyesi de ilçede bulunan hizmet noktalarını, ibadethaneler, okul, sağlık ocakları, Kur’an kursları ve minibüslerin ardından şimdi de 200’den fazla park ve yeşil alanı dezenfekte ediyor. Parklar ve cadde üzerlerinde bulunan orta refüjdeki ağaçlarda yaprak bitki ve böcek ilaçlaması ile yabancı ot ilaçlama çalışmalarının aksatılmadan yürütüldüğü Sarıyer’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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