Sarıyer'e yeni kütüphane

Eğitime büyük katkılar sağlayan ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Sarıyer Belediyesi, Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi’nin ardından yeni bir kütüphaneyi daha ilçeye kazandırıyor. Büyükdere’de bulunan eski başkanlık binası kütüphane olarak hizmete açılacak. Çalışmaların başladığı yeni kütüphane binasının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Konuyla alakalı Youtube kanalında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Hem bahçesiyle, hem binasıyla hem de içerisindeki muhteviyatıyla çok önemli bir kütüphane olacak ve 24 saat hizmet verecek” dedi.