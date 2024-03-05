Savaştepe'de Ahmet Akın'a büyük ilgi

Savaştepe’de seçim çalışmalarını sürdüren CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, büyük bir ilgiyle karşılandı. Esnaf ve pazar yerini ziyaret eden CHP’li Akın’a gençler ve pazar esnafı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Savaştepe’de büyük bir ilgiyle karşılandı. Savaştepeli hemşehrilerinin yoğun sevgi gösterileri eşliğinde onlara seslenen Ahmet Akın, “Bizler Balıkesir’in evladı olarak yalan söylemeye değil, hizmet yapmaya geliyoruz. Söz verip yapmayıp sizi oy deposu olarak görenlere hemşehrilerim ‘dur’ diyecek. Size en büyük vaadim saygılı, sevgi dolu, adaletli belediye başkanı olmak. İnşallah o zaman bu zamandır. Yarım kalan sevdamızı tamamlamak için yola çıktık” diye konuştu. CHP’li Ahmet Akın, “ayrım ve ayrıştırma” yapmayacağını belirterek şunları söyledi:

‘KUVAY-I MİLLİYE İTTİFAKI'NI BÜYÜTÜYORUZ’

“Tek niyetim memleketime hayırlı bir evlat olmaktır. Balıkesir benim ailem ve bu sebeple siyaset yapıyorum. Biz ayrıştırmadan, paylaşmayı, kucaklamayı özledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde siyaset yapılmasına asla izin vermeyeceğim. Herkes hizmetkar olacak. Yıllardır geliyorum gidiyorum, yolları gördüm. Altyapı yapılmış, kazılmış ve bırakılmış. Araçlara yazık değil mi? Balıkesir'i bir kasaba gibi yönetmeye çalışıyorlar. Kimseye iftira atmam, böyle bir yapım yok. Biz hizmet derdindeyiz. Balıkesir'de yaşayan hemşehrilerimle Kuvay-ı Milliye İttifakı'nı kurduk ve büyümeye devam ediyoruz.”

‘BALIKESİR PARTİSİNİN BELEDİYE BAŞKANIYIM’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın işsizliğin Savaştepe’de de en önemli sorunlar arasında yer aldığını vurguladı. “İşsizlik büyük bir dert” diyen Ahmet Akın şöyle devam etti:

“İşsizlik olan bir yerde huzur olmaz. Bizler önce yerel yöneticiler olarak Allah korkusunu yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Sosyal yardımlarda bile adaletsizlik var. Bizim sosyal yardımlarımızda parti ayrımı olmayacak. Ben Balıkesir partisinin belediye başkanıyım. 42 bin işsizimiz var ve Savaştepe'de yaşayan kardeşlerimiz işsiz. Gün ağarmadan yola çıkıp Balıkesir'e ya da Akhisar'a gidiyorlar? İş bilenin kılıç kuşananındır. Hodri meydan! Memlekette gençlerin nasıl iş sahibi olacağını ve ayrım yapmadan nasıl hizmet getirileceğini bütün Balıkesir'e göstereceğiz. Savaştepe'den çıkıp yüzlerce işe giden ve Akhisar'a giden insanlar var. Savaştepe bana göre merkezdir ve merkezde ne varsa burada da olmalıdır.”

PROJELER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın tek tek anlattığı projelerine kadın ve gençlerden büyük destek aldı. Önce kırsaldan başlayacaklarını anlatan CHP’li Akın şunları kaydetti:

“Savaştepe'nin 2 önemli barajı var ve tarıma can veriyor. Ancak randıman alınıyor mu? Hayır. Defalarca Meclis’te konuştum ve akan suyun ziyan olduğunu belirttim. Sulama işi BASKİ'de ve ben size söz veriyorum. Sarıbeyler ve Yeşilhisar'da kapalı sistem sulamaya geçeceğiz. Çiftçi kazanmazsa toprak bereketini vatandaşa aktaramazsa kalkındıramayız. Önce Savaştepe'nin kırsalından başlayacağız. Çiftçi mahsulünü satamadıysa diğer yerlerde yaptığımız gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi alacak. Hep birlikte doğalgazı ve temiz suyu getirmeye hazırız. Bunu yapacaksa Ahmet Akın yapar. Kurutma tesisi, salça fabrikası hayırlı olsun. Badem, ceviz, zeytin ve arıcılığı sonuna kadar destekleyeceğiz. Savaştepemize et entegre tesisi hayırlı olsun. Bunları yapmaya gücümüz var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir bütçesi var. Yapılmayanı yapacağız. Hesap vereceğiz. Tüm ihaleler şeffaf olacak. İsraf bitecek. Savaştepe göç veriyor. Göç alan olmamız lazım. BALTOK, buraya sosyal konutlar inşa edecek. Çok büyük sorunlarımız var. İnsanlar geçinemiyor. Sosyal yardımlar adaletsizce. O yüzden dedim adaletli olacağım diye. 1 milyon 300 bin hemşehrime kart vereceğim. Önce insan onuru diyen anlayışı savunuyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kartıyla gidecek alışverişini yapacak. Sosyal yardım kartına yatacak.”