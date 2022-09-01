Selda Bağcan Beşiktaş'ta konser verdi

Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan ‘’Beşiktaş Festivali’’ kapsamında düzenlenen gecede konser verdi. Barbaros Meydanı’nda toplanan on binlerce vatandaş parçalara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

30 Ağustos Zaferinin 100. yıl dönümünde Kenan Doğulu konseriyle başlayan ‘’Beşiktaş Festivali’’ tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Barbaros Meydanı’nda gerçekleşen Selda Bağcan konserine on binlerce vatandaş katılarak sanatçının özgün beste ve türkülerine eşlik etti. Sevilen sanatçı yoğun istek üzerine ‘Yalan Dünya’, ‘Yaz Gazeteci Yaz’, ‘Adaletin Bu mu Dünya.’, ‘Tatlı Dillim’ gibi unutulmaz parçalarını iki kere seslendirerek müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Coşkuyla eğlenen vatandaşlar telefonlarının ışıklarıyla sanatçıya eşlik ederek görsel bir şölen oluştururken gecenin ilerleyen dakikalarında sanatçının hareketli parçalarını seslendirmesiyle beraber vatandaşlar halay çekti.

‘’SELDA BAĞCAN İLE AYNI SAHNEDE BULUNMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR’’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Selda Bağcan’a teşekkürlerini ileterek TEMA’ya fidan bağışında bulunduklarını temsil eden plaketi Beşiktaş halkı adına sanatçıya takdim etti ve şunları ifade etti:

‘’Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı burada hep beraber coşkuyla kutladık. Bugün de yaklaşık 30 gün sürecek festivalin başlangıcını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Festivallerin yasaklandığı, ifade etmekte güçlük yaşadığımız çok zor günlerden geçiyoruz. Ama bütün hayatını bu yasaklarla mücadeleye adamış, devrimci, demokrat kişiliğinden bir gün bile taviz vermemiş Selda Bağcan ile aynı sahnede bulunmak, aynı havayı solumak hem benim için, hem değerli arkadaşlarımız için çok büyük bir onur. Varlığınızla bize güç ve umut veriyorsunuz. İyi ki varsınız, hep var olun.’’

Beşiktaş Festivali’nde bu akşam Balkan müziğinin sevilen ismi Goran Bregovic saat 21.00’de Barbaros Meydanı’nda sahne alacak.