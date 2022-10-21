Sinematek / Sinema Evi’nin sessiz sinema meraklıları için özel olarak hazırladığı ''Sessiz Perşembe'' programı 27 Ekim Perşembe günü başlıyor. İspanyol film yönetmeni Segundo de Chomón ve sinemanın gelişmesine öncülük etmiş Fransız illüzyonist ve yönetmen Georges Méliès’ın seçkisinden oluşan program 15 Aralık’ta yapılacak son gösterimle kapanışını yapacak.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde “Sessiz Perşembe” programı ile dünyanın önde gelen isimlerinden öncü İspanyol film yönetmeni Segundo de Chomón ve sinemanın gelişmesine öncülük etmiş Fransız illüzyonist ve yönetmen Georges Méliès’ın iki kısa film seçkisi canlı müzik eşliğinde izlenebilecek. Sessiz sinema meraklısı sinemaseverlerin yanı sıra sinemanın erken dönemiyle tanışmamış olan izleyicilerin de ilgi ile izleyebilecekleri Sessiz Film Gösterimleri, 27 Ekim Perşembe günü Georges Méliès seçkisi ile başlıyor.

Sessiz Perşembe programı ile Ekim ayında Eye Filmmuseum’ın sessiz sinema küratörü Elif Rongen-Kaynakçı danışmanlığında, Filmoteca de Catalunya ve Lobster Films’in katkılarıyla hazırlanan ilk program, Erken Dönem Sinemanın Sihirbazları: Segundo de Chomón ve Georges Méliès, iki sinemacının filmlerinden oluşan iki kısa film seçkisi olarak canlı müzik eşliğinde izlenebilecek.

Sinemaseverlerin “Tophane Noise Band” eşliğinde izleyebileceği Georges Méliès seçkisinin tarihleri 27 Ekim ve 24 Kasım 2022; "Gökhan Ulusoy Trio Feat. Jeff Savaryego, Okan Kaya” eşliğinde Segundo de Chomón seçkisinin tarihleri ise 10 Kasım ve 15 Aralık 2022 tarihlerinde izlenebilecek.

PROGRAM

Sessiz Perşembe: Georges Méliès

Gösterim Tarihleri: 27.10.2022 Perşembe 20.00 / 24.11.2022 Perşembe 20.00





Sessiz Perşembe: Segundo de Chomón

Gösterim Tarihleri: 10.11.2022 Perşembe 20.00 / 15.12.2022 Perşembe 20.00





Yer: Osmanağa, Hasırcı Sk. No:16, 34714 Kadıköy/İstanbul